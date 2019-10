Principe Carlo, emerge dal DNA ‘Ha il sangue di un pazzo sanguinario’: viene alla luce un’inaspettata discendenza

Il Principe Carlo è l’erede al Trono del Regno Unito ma da alcune rivelazioni risulterebbe avere legami di sangue con un leggendario Re molto temuto

La Famiglia Reale britannica ha un albero genealogico antico e molto ramificato, e da quello che si è scoperto il Principe Carlo avrebbe un avo molto particolare e famosissimo. Scopriamo di chi si tratta.

L’erede al Trono del Regno Unito

Il Principe Carlo, figlio della Sovrana britannica più longeva della storia, Elisabetta II e del Principe Filippo ha già spento le sue 70 candeline e la successione al Trono è probabile ma non certa.

Questo perché il popolo inglese non ha mai visto molto di buon occhio Carlo come futuro Re per il suo carattere schivo ma poco chiaro, poco di polso.

Molti pareri negativi Carlo se li è aggiudicati di sicuro con la separazione ed il divorzio da Lady Diana l’amatissima Principessa del popolo.

L’opinione pubblica non ha mai perdonato del tutto al Principe di aver tradito e fatto soffrire Diana, preferendo a lei Camilla.

Invece che lui, gli inglesi vedrebbero di certo meglio come successore di Elisabetta il nipote, il Principe William, che è sempre apparso un ragazzo dedito agli impegni di lavoro e alla famiglia ed era legatissimo alla madre Diana.

Il famoso e temuto Avo del Principe Carlo

La Regina Elisabetta ha ormai 93 anni ma è ancora energica e con voglia di tenere fede ai suoi impegni.

Proprio negli ultimi giorni ha tenuto il tradizionale discorso per l’apertura dei lavori in Parlamento e accanto a lei c’era proprio il figlio, Carlo.

Ora che le voci della probabile abdicazione della Regina sul Daily Express spunta una notizia che ha dell’incredibile.

il Principe Carlo avrebbe per linea di sangue un legame di parentela con il Conte Vlad III Tepes, detto Conte Dracula, sanguinario Re della Transilvania, in Romania.

Carlo ha raccontato di aver scoperto nel 1998 durante un viaggio in Romania di avere un legame con Dracula tramite la nonna, la moglie di Giorgio V, la Regina Maria.

In un’intervista del 2011 Carlo avrebbe infatti affermato:

“Il mio albero genealogico dimostra che discendo da Vlad L’Impalatore, quindi ho degli interessi nel Paese”

Nel 2012 l’Ufficio Turistico della Romania ha pensato di utilizzare questa notizia per incentivare il turismo, come si evince da un filmato promozionale sul proprio canale YouTube dell’Ufficio Turistico rumeno.

Chissà cosa pensa la Regina Elisabetta dell’inquietante legame di sangue esistente tra suo figlio Carlo il futuro Re del Regno Unito ed il sanguinario Conte Dracula protagonista di leggende e romanzi.