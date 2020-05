Principe Carlo, “Io non ti amo”: l’agghiacciante dichiarazione sul rapporto con Camilla Parker

Una coppia come quella di Camilla Parker e il Principe Carlo nasconde dei segreti e anche una dichiarazione inaspettata che ha spezzato il cuore a uno dei due coniugi.

Che tra Camilla Parker e il Principe Carlo ci sia vero amore non ci sono dubbi, eppure emerge una dichiarazione che ha scioccato tutti quanti: persino chi non crede nella loro coppia.

L’amore infinito tra Carlo e Camilla

Nessuno ha mai considerato Camilla al pari di Lady Diana, non solo per il suo modo di fare ma anche per ciò che nel tempo ha trasmesso agli inglesi. Nonostante questo, oramai è risaputo, il futuro Re ha sposato Diana solo per dovere perché il suo cuore apparteneva – e appartiene – a Camilla Parker.

Eppure le cose non sono andate sempre come si crede o come è stato scritto, perché alcune dichiarazioni hanno lasciato il segno e spezzato il cuore all’erede al trono.

La dichiarazione agghiacciante che ha spezzato il cuore di Carlo

La Duchessa di Cornovaglia e l’erede al trono sono sposati oramai da 15 anni e il loro amore sembra non avere alcun intoppo. Eppure all’interno della biografia scritta dalla biografa reale esperta Penny Junor – The Duchess, The Untold Story – si racconta un fatto che ha lasciato tutti senza parole.

Era il 1973 quando Camilla ha scritto una lettera a Carlo, mentre si trovava in Marina ai Caraibi. Una lettera che ha cambiato totalmente il destino di quest’uomo, dove Camilla conferma che avrebbe sposato un altro uomo ovvero Andrew Parker Bowles:

“non lo amava più. gli spezzò il cuore”

Una lettera intensa dove Camilla spiegava di quanto fosse innamorata di Andrew e che non si sarebbe più voltata indietro. L’erede al trono ha risposto subito alla lettera cercando di farle cambiare idea, ma senza alcun successo.

E così, il 4 luglio 1973 Camilla si sposa con Andrew spezzando il cuore all’erede al trono inglese: il resto è storia!