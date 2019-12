‘Harry prende in giro suo padre’: Principe Carlo, il figlio irrispettoso nei suoi riguardi

‘Harry prende in giro suo padre’: Principe Carlo, il figlio irrispettoso nei...

Il Principe Carlo ha sempre avuto un buon rapporto coni figli ma ora si scopre che il Principe Harry si è preso gioco del padre. Ecco cosa è accaduto

I Figli del Principe Carlo sono molto diversi tra loro e la cosa è risaputa. Ora però emerge un particolare inedito che riguarderebbe il rapporto tra il Principe Carlo ed il secondogenito Harry: il Duca di Sussex si sarebbe infatti pesantemente preso gioco del padre. Ecco cosa rivelano i tabloid britannici.

Il Principe Carlo è sia padre che nonno amorevole

La figura del Principe Carlo, primogenito della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo, è sempre stata controversa.

Per il suo aspetto allampanato e timido c’è chi lo ha amato e chi invece non lo ha mai visto di buon occhio, soprattutto come futuro sovrano del Regno Unito.

Di certo il matrimonio con Lady Diana e soprattutto le notizie emerse in seguito alla crisi prima, nel 1992, ed alla separazione nel 1996 poi, non hanno contribuito alla sua popolarità.

La sua relazione extraconiugale e poi matrimoniale con Camilla Parker ha influito nella considerazione ambivalente che i sudditi hanno di lui ma alcuni particolari lo rendono più amato da tutti.

Il suo lato affettuoso ed attento ai figli ai nipoti infatti, è sempre stato apprezzato, fin dalle prime foto di lui ed i figli in vacanza che fecero tanto infuriare Lady D.

Anche con i nipoti George, Charlotte, Louis ed il piccolo Archie infatti, Carlo appare un nonno molto affettuoso e desideroso di partecipare alla loro vita.

Harry si è preso gioco del futuro Re?

Per quanto alcuni episodi lo abbiano fatto apparire strano e poco autoritario, Carlo è comunque il futuro Re del Regno Unito e dunque stupisce la notizia che qualcuno si prenda gioco di lui, anche se è uno dei suoi figli.

In realtà la canzonatura del Principe Harry verso il padre è avvenuta bonariamente anche se deve averlo colpito, come riporta il Daily Express.

A quanto pare infatti il Principe Carlo ha sempre rifiutato la tecnologia come avrebbe scritto la biografa Sally Bedell- Smith nel libro “Il Principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile”

“A 60 anni Carlo evitava ancora i computer”

Ha scritto la Bedell-Smith raccontando come alle email del suo staff il Principe rispondesse scrivendo dietro i fogli a mano.

E così la biografa riporta che Harry gli disse:

“Avresti fatto molte più cose se avessi preso il telefono o inviato un sms!”

A quanto afferma la biografa Penny Junor la proverbiale avversità di Carlo per la tecnologia pare un pò migliorata solo grazie all’intervento della moglie Camilla che lo avrebbe anche reso meno “serioso”.

Chissà se il Principe ha preso bene la canzonatura di Harry oppure se lìè legata al dito?