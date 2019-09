Principe Carlo, affranto dalla decisione di Harry ‘Mi hai deluso’: tutto per amore di Meghan Markle

Il Principe Carlo e il Principe Harry non hanno mai avuto un ottimo rapporto padre e figlio e con la sua decisione la delusione era inevitabile

Il Principe Harry è molto seguito sui social e dai media internazionali. Difficile non sapere alcune cose della sua vita. Persino la sua ultima decisione, non ancora ufficializzata, sta facendo il giro del mondo. A quanto pare, con la sua mossa, papà Carlo dovrà subire un bel colpo al cuore.

La decisione del Principe Harry delude Carlo

Meghan Markle ed il Principe Harry hanno deciso di ignorare i desideri del padre, il Principe Carlo, ovvero di vivere in una tenuta a Herefordshire per trasferirsi in America.Secondo fonti vicine alla famiglia Reale, la coppia sta pensando di trasferirsi negli Stati Uniti, a dispetto del desiderio del padre del Principe. Una grande delusione che ovviamente si allarga a tutta la famiglia reale.

Secondo quanto riportato dal Mail, una fonte vicina a Charlotte Griffiths ha riferito che già negli anni ’80, era stato programmato che Harry vivesse, una volta sposato, in una tenuta che Carlo avrebbe fatto costruire per lui e la sua futura moglie nel Herefordshire.

Ma oltre questo la fonte ha dichiarato:

Forse allora si aspettavano che Harry avrebbe sposato un’insegnante di scuola materna di Sloaney che non amerebbe altro che gestire una tenuta

Il motivo della scelta di Harry e Meghan

Ma ad oggi, nel 2019, le cose non stanno così e, gli amici della coppia hanno dichiarato che Harry e Meghan Markle stanno accelerando le cose per trasferirsi nel luogo di nascita della moglie, con lo scopo di cambiare le persone intorno a loro.

In cima alla lista delle possibili mete per i neo genitori c’è Los Angeles, a quanto pare Meghan ha nostalgia di casa e spera di tornare il più vicino possibile ai suoi amici e la sua famiglia.

L’ipotesi è iniziata a circolare visto lo scarso interesse del Principe riguardo la terra che il padre, Carlo, ha lasciato per lui con lo scopo di costruire in futuro una tenuta in campagna per la sua famiglia vicino ai confini del Galles.

In molti pensano che il duca e la duchessa in realtà in gran segreto, siano già stati in America per visitare delle possibili case. Ad aiutarli la madre del’ex attrice, che in questo modo starebbe molto più tempo con il nipote, il piccolo Archie.

Harry e il cambiamento dopo Meghan

Per molti inglesi, Harry è cambiato dopo il matrimonio con Meghan diventando più soggetto alla volontà della moglie.

D’altronde, adesso è padre quindi non potrebbe fare esattamente le stesse cose di prima. I sudditi hanno sempre da ridire su tutto.