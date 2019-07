Principe Carlo, sfocia tutta la sua ira: “Non sono così stupido!”

Il Principe Carlo è stanco e stufo tanto da far emergere tutta la sua ira, tuonando a Palazzo. Ma cosa gli è successo?

Il Principe Carlo alla sua età non tollera più battute sul suo conto o parlare di sovranità senza prenderlo in considerazione. Così tuona tutta la sua ira e dice quello che pensa.

Il più grande errore del figlio di Elisabetta II

Non lo abbiamo conosciuto come il primogenito della Regina, sempre un pò farfallone e con il marchio di traditore nei confronti dell’amata Lady Diana.

Un padre amorevole verso William e Harry, che ha cercato di non far mancare loro l’affetto e l’insegnamento per diventare gli uomini che sono ora. Ha ammesso il suo “errore” nell’aver sposato una donna che non amava solo per il bene del Regno, ma allo stesso tempo non si pente per aver nutrito quell’amore forte per Camilla – che ora è finalmente sua moglie.

Però, arrivati alla sua età, non ci sta più alle critiche tanto da sbottare e tuonare tutta la sua ira una volta per tutte.

L’erede al trono sbotta e risponde alle critiche

In un documentario andato in onda sulla BBC – come si evince su The Guardian – , l’erede al trono ha parlato in maniera concreta del suo futuro e di quello che ha intenzione di fare:

“non sono così stupido”

Chi sale sul trono deve essere neutrale così da essere consapevole di dover lasciare le sue campagne da attivista, per l’ambiente e il clima.

Ha cercato di far capire a tutti che conosce la differenza tra erede e sovrano:

“i due ruoli sono differenti e so bene cosa devo fare…mi sottovalutate”

Evidenziando che, finché non sarà sul trono, non ha alcuna intenzione di cambiare la sua vita e continuare con i suoi impegni in tema ecologico.