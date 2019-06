Il Principe Carlo ‘Ha messo incinta un’altra donna’: Camilla Parker tradita e usata

Il principe Carlo, figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, ha avuto una vita privata un po’ tormentata, ha tradito Diana, adesso anche Camilla Parker?

Molti reali si astengono da situazioni che potrebbero comprometterli e metterli in cattiva luce davanti al pubblico. Tuttavia, gli abitanti di Buckingham Palace sono anche persone e non solo reali, e le emozioni comuni non sono estranee neanche a loro.

Questo è la ragione per cui il pubblico riconosce e tollera sempre se qualcuno di loro commetti degli errori.

Alexandra “Tiggy” Shan Legge-Bourke è una delle personalità più importanti nella vita della Famiglia Reale britannica alla fine del 20° secolo. Sapevate che questa tata all’apparenza ordinaria è stata in grado di mettersi tra il Principe Carlo e la Principessa Diana?

La storia è datata 1993, allorchè la figlia di un promotore finanziario e della cameriera della Principessa Anna fu nominata governante dei principi William e Harry.

La signorina Leggy-Bourke è diventata la tata reale a 28 anni ed era particolarmente giovane e attraente.

Troppe attenzioni alla Tata Reale

Molti nel palazzo hanno fatto caso maliziosamente a questo fascino, temendo che il Principe Carlo avrebbe riversato troppe attenzioni all’affascinante babysitter.

Lady D sì mostrò da subito particolarmente invasa dalla preoccupazione, dal momento che era incline a “bruciare di gelosia“. E, d’altra parte, c’era davvero motivo di essere gelosa di una donna così bella e ancora in età ‘desiderabile’.

Certo, Diana non aveva nulla da invidiare ad altre eventuali spasimanti del marito, ma era inevitabile la sua preoccupazione: Diana amava Carlo, anche se, in un certo senso, non lo tollerava più.

Camilla Parker Bowles era solo una copertura?

Addirittura alla Spencer venne rivelato che Camilla Parker-Bowles era necessaria solo per distrarre l’attenzione, ma che in realtà fosse Tiggy il vero amore del Principe.

Si diceva anche che la governante di William e Harry fosse rimasta incinta da lui, ma che in seguito avesse abortito.

Tante leggende metropolitane, insomma, che però non hanno mai avuto un serio riscontro pratico. Chissà che tutte le ipotesi avanzate su Carlo e Diana scompaiano definitivamente, ora che il principe è felicemente impegnato con la sua Camilla Parker Bowles.