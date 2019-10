Principe Carlo ‘Camilla vuole farlo tutti i sabato sera’: cosa accade nella loro stanza, la confessione privata

La moglie del Principe Carlo, Camilla Parker, ha confessato di avere una specie di ossessione. Il Principe è obbligato ad accontentarla. Ecco cosa fanno nel privato

Camilla Parker avrebbe una passione mai rivelata fino ad ora e pare che il Principe Carlo sia stato costretto ad accettarla e in qualche modo assecondarla. Ecco di cosa si tratta.

Camilla Parker tra impegni ufficiali e vita in famiglia

La Duchessa di Cambridge ha ottenuto con il matrimonio nel 2005 con il Principe Carlo lo status di futura Regina Consorte.

Insieme al ruolo di Duchessa ha ottenuto anche molti impegni ufficiali a cui presenziare e di cui occuparsi che la impegnano molto.

Gestisce più di 90 associazioni di beneficenza molto importanti a cui il Principe tiene molto ed è amministratrice fiduciaria del Wiltshire Bobby Van Trust.

Camilla è dunque molto impegnata ma ogni tanto si concede una pausa sia con la famiglia che da sola.

Con il marito frequenta spesso la residenza della Regina a Balmoral, dove insieme al resto delle Famiglia Reale si dedica a grigliate, pranzi con cacciagione e riunioni di famiglia rilassanti.

Da sola questa estate invece si è recata in Sardegna per una breve vacanza in yacth. Durante la vacanza è stata paparazzata e le sue foto in costume da bagno hanno fatto infuriare la Corona.

La passione della Duchessa immortalata da alcune foto

Un’altra passione di Camilla è stata rivelata solo da poco. Il Daily Express riporta la testimonianza della presentatrice del programma Strictly Dance Coming il format originario del nostro “Ballando con le Stelle“.

Tess Daly della BBC ha infatti raccontato in un’intervista alla rivista Hello! Magazine che la Duchessa di Cornovaglia è una grandissima fan dello show e che ha anche partecipato ad una puntata “dietro le quinte” interessandosi di tutto, costumi prove ecc

“È una signora così adorabile e in realtà ha invitato tutto la troupe a Buckingham Palace due anni fa e abbiamo filmato parte della nostra permanenza lì per Natale.”

La conduttrice rivela anche che Camilla ha affermato che vede con Carlo lo show, in realtà pare come si legge sul tabloid che lei lo costringa a sedersi con lei ogni sabato sera per vedere la puntata.

La conferma della grande passione della Duchessa per il ballo è arrivata il mese scorso quando ha danzato gioiosa insieme ad uno dei giudici del programma TV Len Goodman.

Len e Camilla si trovavano alla celebrazione del 90° anniversario della British Dance Council.

I due hanno riso e scherzato mentre volteggiavano in pista e Len le ha messo una mano dietro la schiena commentando in seguito l’esperienza di ballare con la Duchessa:

“Era il mio tipo di danza preferito”

“Camilla aveva un ritmo eccezionale.. stato adorabile ballare faccia a faccia con lei.”

Ecco la foto che immortala Camilla e Len abbracciati e sorridenti durante il ballo.