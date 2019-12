Principe Carlo, il divorzio lampo di Camilla Parker costa 300mila sterline: le voci sulla separazione

Voci di crisi tra Carlo e Camilla in arrivo da Buckingham Palace, avrebbero già firmato un divorzio da 300mila sterline per il silenzio della Duchessa

Il futuro re del Regno Unito e sua moglie sarebbero in crisi. Da quanto emerge dai tabloid inglesi Carlo e Camilla avrebbero addirittura già firmato un divorzio lampo e si parl di cifre da capogiro.

Il Principe Carlo sempre più vicino al trono

Dal Regno Unito arrivano voci sempre più insistenti dell’abdicazione della Regina Elisabetta II in tempi brevi, adiruttura entro 6 mesi.

Nonostante la Regina abbia ormai 93 anni si è sempre dimostrata vitale ed estremamente dedita agli impegni del suo regno, ma ultimamente alcuni scandali l’avebbero provata a tal punto da valutare seriamente di abbandonare il ruolo che ricopre dal 1952.

A partire dalle esternazioni di crisi di Harry e Meghan fino a giunge allo scandalo internazionale del caso Epstein che ha investito la Famiglia Reale attraverso il figlio di Elisabetta il Principe Andrea, la Regina e la Corona sono sotto attacco.

Ecco che in questo momento di crisi, la figura del Principe Carlo è sempre più al centro dei rumors di una sua prossima nomina a nuovo Re del Regno Unito.

Carlo e Camilla hanno divorziato in segreto?

Un altro scandalo sarebbe il colpo fatale per Buckingham Palace ed è per questo che la coppia reale più chiaccherata di sempre, Carlo e Camilla, non ha ancora fatto trapelare nulla.

E’ la teoria che a tam tam stanno riportando i tabloid inglesi, convinti che gli amanti storici poi convolati a nozze nel 205 abbiano già avviato le pratiche del divorzio.

Come riporta anche l’Huffingtonpost le cose non finirebbero nemmeno qui: la Duchessa di Cornovaglia avrebbe chiesto al consorte per tacere i segreti di corte ben 300mila sterline.

Chiaramente da Buckingham Palace nessuna conferma è arrivata ma i rumors sarebbero fomentati da un improvviso abbandono del Principe Carlo da parte di Camilla durante l’utlimo viaggio ufficiale in Nuova Zelanda.

In realtà la spiegazione ufficiale sarebbe la paura della Duchessa di volare per tante ore come avrebbe dovuto fare se avesse seguito Carlo alle isole Solomone ma nonostante questo i rumors di crisi sono sempre più forti dato che da allora Camilla non è più apparsa in pubblico.

Cosa farà ora la Regina Elisabetta?