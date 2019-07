Il Principe Carlo stanco della Regina Elisabetta: ‘Non ne posso più’

Il principe Carlo, figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, sembra molto diverso negli ultimi mesi. Ecco cosa gli è accaduto secondo l’esperto reale

Negli ultimi mesi è cambiato tutto. I reali sembrano diversi, in particolare il figlio della Regina che sembra esasperato, stanco della situazione che si sta prolungando più del previsto. Il Principe Carlo negli ultimi tempi ha anche cambiato il suo modo d’essere.

Il Principe Carlo non ha mai avuto ironia prima d’ora e la cosa è davvero particolare

Il Principe Carlo, figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, ha mandato segnali chiari: si trova ormai in una posizione “perfetta” per salire al trono in qualità di prossimo monarca erede d’Inghilterra. Tutto questo lo ha affermato sulla sua pagina di social media, stando alle parole dell’esperta reale Angela Mollard.

Sono state quindi suggerite alcune immagini umoristiche che il Principe di Galles ha postato ironicamente sul suo account sui social media durante la sua visita al GCHQ, dove ha mostrato che l’atteggiamento è stato decisamente cambiato in vista del suo ruolo futuro.

La stessa signora Mollard ha detto, riferendosi al figlio della Regina Elisabetta II:

“Molto interessante perché il principe Carlo non ha mai avuto davvero un reale senso dell’umorismo fino ad oggi”.

Camilla non viene più criticata adesso, lei e Carlo sono felici assieme

Immediatamente dopo la sua visita al quartier generale di Cheltenham di GCHQ in occasione del centenario dei servizi segreti, il principe Carlo ha postato immagini divertenti dai giardini delle strutture raffiguranti due anatre sedute fatte per sembrare spie. La sig.ra Mollard ha continuato:

“Inoltre, Camilla non viene più criticata, è una abbastanza felice”.

Insomma, pare che Carlo abbia acquisito un certo senso dell’umorismo e che Camilla, sua seconda moglie (tramite rito civile) dopo Lady Diana Spencer, non subisca più minacce o insulti da parte del popolo, da sempre affezionato alla bellissima Lady D.

Sembra, inoltre, che Carlo di senta davvero pronto a prendere il posto della madre, la Regina Elisabbetta II d’Inghilterra e a governare il suo, da sempre, amato paese come avrebbe sempre voluto fare sin dalla tenera età.