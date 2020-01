Cacciato senza motivo, Principe Carlo lo sgarro alla Regina Elisabetta: emerge la verità

Il rapporto tra il Principe Carlo e sua mamma, la Regina Elisabetta, non è stato sempre idilliaco: l’ex di Lady Diana ha commesso un grave errore in passato

La Regina ha ormai un’età importante e sembra che il Principe Carlo stia prendendo in mano la situazione, una decisione che nessuno si aspettava pare confermare ciò. Ecco cosa è accaduto

Il Regno Unito ad una svolta, tra scandali e passaggi di consegne

Dopo 68 anni di reggenza sul Trono si stanno diffondendo voci sempre più insistenti dell’abdicazione di Elisabetta II.

La Regina ha infatti già 92 anni e nonostante non di cenni di debolezza i sudditi temono per la sua salute.

Questo ultimo anno è stato rinominato “l’anno terribile” per il Regno Unito, provato da molti scandali, primo fra tutti quello del coinvolgimento del Principe Andrea nel caso Epstein, che hanno coinvolto la Famiglia Reale e le polemiche sulla Brexit hanno provato l’anziana Sovrana.

Come riporta anche Leggo la Regina avrebbe bisogno di serenità ed è emotivamente giù, avrebbe deciso di togliere gli addobbi natalizi solamente il 7 febbraio, in ricordo della scomparsa di suo padre Re Giorgio VI scomparso il 6 febbraio 1952.

Anche lei stessa resterà nella residenza di Sandrigham dove morì il padre fino a tale data.

La decisione del Principe Carlo

Come fa notare il tabloid inglese Daily Express il Principe Carlo avrebbe dato un’accellerata alla sua ingerenza negli affari del Regno negli ultimi anni.

Ciò emergerebbe anche da un episodio inedito che è stato rivelato di recente.

Nel 2017 infatti, il primogenito della Regina Elisabetta II avrebbe preso una decisione in totale autonomia anche andando palesemente contro la volontà della madre.

Carlo avrebbe infatti spinto per estromettere da Buckingham Palace uno dei collaboratori più stretti e stimati della Regina, il suo segretario Sir Christopher Geidt.

Anche il Times riportò l’evento commentando in modo molto chiaro l’evento:

“Il cortigiano più anziano della Regina è stato allontanato per una lotta di potere tra Buckingham Palace ed il Principe di Galles”

e più nei dettagli si specifica che tale espulsione, che non ha precedenti, è giunta all’apice della tensione tra la Regina e il figlio su come gestire il potere ora che Elisabetta II è ormai molto anziana.

Fonti reali hanno confermato che il Principe ed il suo staff volessero dare un segnale di come Carlo stesse accelerando il suo coinvolgimento negli affari reali.

Questo atteggiamento, in disaccordo con l’immagine del Principe Carlo sempre in seconda fila e spesso quasi “disinteressato” degli affari reali dà da pensare ai sudditi, anche in vista della sua ormai sempre più vicina sostituzione della madre sul trono del Regno Unito.