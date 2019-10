‘Voleva vedere il sangue’ Principe Carlo, l’hobby raccapricciante che ha avuto sin da quando era piccolo

Non a tutti è noto quell’hobby, una sorta di perversione, che il Principe Carlo ha sin da piccolo. E’ suo zio a svelare questo suo lato oscuro

L’erede al trono Principe Carlo è molto contestato ma si è sempre pensato fosse stato un bambino tranquillo. Invece spunta una lettera di una sua patente che rivela i suoi segreti più torbidi .

L’infanzia e l’adolescenza del Principe Carlo

L’ erede al trono britannico nato nel 1948 è il primo dei quattro figli della coppia reale composta dalla Regina Elisabetta II e dal Principe Filippo.

Il Principe Carlo è nell’immaginario comune un giovanotto e poi un uomo allampanato, timido e riservato, che sembrava accettare passivamente il suo destino di futuro Re.

Nella sua giovinezza infatti dovette accettare di sposare nel 1981 la bellissima ed ingenua Diana Spencer di 12 anni più giovane di lui,che non amava.

E di rinunciare alla storia d’amore con Camilla Shand per vlntà sia della famiglia di lei che per pressioni provenienti dalla Famiglia Reale.

Solo dopo che la lunga relazione extraconiugale proprio con Camilla fu portata alla luce, nel 1992 sudditi iniziarono a vedere un altro lato della personalità del Principe Carlo.

Dai racconti che via via emergevano egli appariva anche passionale, a volte crudele e molto sofferente.

Un’ episiodio rivelato ora fa luce anche sull’infanzia di Carlo.

A fare la confessione è una parente stretta di Carlo la Principessa Alessandra, nipote del nonno Re Giorgio V e fu anche damigella al matrimonio della madre la Regina Elisabetta.

Nella lettera scritta dalla ora 73enne Alessandra si racconta di una vacanza a Balmoral, la residenza in cui la famiglia reale si ritrova per tradizione a passare momenti di relax.

Ancora oggi infatti la Regina Elisabetta invita i familiari a passare le vacanze a Balmoral per godere di caccia, pesca e grigliate nella natura.

La lettera della zia Alessandra svela tutto

Come si legge sul Daily Express un episodio dell’infanzia del Principe Carlo rivela un aspetto del suo carattere che nessuno conosceva .

Una sua zia, la Principessa Alessandra scrisse in una lettera quello che successe durante una vacanza a Balmoral nel 1952 quando Carlo aveva appena 4 anni.

La zia di Carlo scrisse una lettera al fratello ,il Principe Edward il Duca di Kent ora 83enne raccontando che durante un gioco di società un uomo di nome Martin l’aveva inavvertitamente morsa sulla bocca e l’aveva fatta sanguinare.

La Principessa Alessandra, conosciuta anche con il nomignolo Lady Ogilvy disse che il bambino aveva insistito per assistere alle cure della ferita divenuta poi una dolorosa vescica.

“Così questa mattina il Dottor Middleton è venuto in visita e mi ha trafitto” “Carlo era affascinato ed ha insistito per guardare”

E la zia sentenzia infine

” bambino raccapricciante non trovi?”

Lady Ogilvy raccontava proprio tutto al fratello Edward infatti nella lettera racconta anche come il padre di Carlo il Principe Filippo fosse secondo lei un uomo dolce ma non molto sveglio.

Chissà se il Principe Carlo commenterà queste indiscrezioni o farà calare il silenzio su questo aspetto del suo carattere?