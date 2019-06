Principe Carlo ‘Ha un’altra nel cuore’: Camilla sa tutto, grande delusione per William e Harry

Non è più un segreto, anche Camilla sa che nel cuore del Principe Carlo, ‘c’è un’altra donna’: ecco di chi si tratta

Un’altra donna, gode di un posto speciale nel cuore del Principe Carlo, padre dei Principi Harry e William.

Lo sanno ormai, tutti anche la sua seconda moglie Camilla Parker.

Chi è? A rivelarlo è il tabloid locale ‘The Sun’.

Secondo il ‘The Sun’, noto tabloid Inglese, il Principe Carlo avrebbe un’altra donna nel suo cuore.

Chi è? Per scoprirlo ha ingaggiato un ‘esperto del linguaggio del corpo’, Judi James.

Sotto esame la sua dolcissima nipotina, Zara Tindall, la quale secondo lo studio portato avanti dall’esperto sarebbe la ‘preferita’ del Principe rispetto alle due nuore, Meghan Markle e Kate Middleton.

Dunque secondo lo studioso, per amara delusione per Harry e Wìlliam, non sarebbero le loro adorate consorti ad occupare un posto speciale nel cuore del Padre, bensi, si tratterebbe della nipote, con il quale il marito di Camilla Parker, è apparso nel corso del Royal Ascot la più celebre competizione di cavalli al mondo.

Un rapporto, unico e speciale quello tra zio e nipote, analizzato da Judi James, in collaborazione con il biografo di Carlo, Rob Jobson, e la caporedattrice di Majesty, Ingrid Seward.

I due sono apparsi alla gara, tra sorrisi e teneri abbracci. Ecco cosa sostiene Rob Jobson, biografo del Principe: