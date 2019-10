Principe Carlo, “Denti sporchi e forfora”: la terribile accusa su Camilla Parker da parte degli inglesi

Un matrimonio d’amore sofferto quello del Principe Carlo e di Camilla Parker. Ma lei è stata investita da insulti, anche molto pesanti: ma quali?

Il Principe Carlo ama ogni cosa di Camilla Parker, ma spuntano delle offese che non sono state molto gradite. Che cosa è accaduto?

Da Lady Diana a Camilla Parker

La storia la sappiamo oramai tutti e Lady Diana ha rappresentato la consorte perfetta per un erede al trono. Ma il cuore del principe era ed è di Camilla nonostante nessuno avrebbe mai scommesso su di lei.

Da una parte la Regina Elisabetta riluttante al solo pensiero che suo figlio, visto il ruolo, potesse mai sposare una donna già stata coniugata. Dall’altra il padre Bruce Shand che non poteva sopportare l’erede al trono, sino a farlo piangere dopo un dialogo molto acceso.

Nonostante tutto questo il destino ha portato loro ad unirsi a seguito dei rispettivi divorzi e scandali, proprio perché Lady Diana ha raccontato al mondo del suo matrimonio affollato e di tutto quello subito negli anni.

Le offese su Camilla Parker

Ma ci sono anche dei retroscena che non lasciano molto all’immaginazione, infatti il popolo inglese non ha mai gradito la figura di Camilla (la accetterà mai?).

L’autrice Jessica Jayne ha scritto “Biografia del principe Carlo: La vita del principe di Galles e futuro re d’Inghilterra” in cui spiega le offese pesanti verso la nuova moglie dell’erede al trono:

“gli inglesi erano furiosi con il principe, per avere abbandonato diana per una che aveva denti sporchi dal fumo e la forfora”

Evidenziando che una donna con un anno in più, non propriamente carina e rovina famiglie – così scritto nel libro biografia – non potesse essere accostata a questa famiglia dopo Diana.

Secondo gli esperti Camilla ha dato al Principe l’affetto e la sicurezza che la madre, non sia mai riuscita a donargli.