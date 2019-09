Principe Carlo, “Gli inglesi non lo vogliono”: costretto ad abdicare in favore...

La Regina Elisabetta non ha ancora deciso ma gli inglesi non voglio il Principe Carlo, che si vede costretto ad abdicare in favore del figlio. Cosa sta succedendo?

Gli inglesi non perdonano e sembra proprio che per il Principe Carlo non ci sia un futuro da Re. Ma la Regina cosa ne pensa?

L’abdicazione della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è ancora la Sovrana indiscussa del Regno Unito e secondo i media britannici, la stessa dovrebbe abdicare in favore del figlio nel 2021.

Nel frattempo quello che sta facendo è passare gli incarichi più pesanti al figlio, al fine che man mano si abitui a quello che accadrà tra pochissimo tempo.

Dall’altra parte William non sta fermo e studia ogni tipologia di dettaglio per quando capiterà a lui. La Regina infatti è molto scrupolosa e desidera che il nipote – e la moglie Kate Middleton – siano pronti a prendere il comando nel momento in cui il figlio non sarà più in grado di farlo.

Ma gli inglesi, in tutto questo, non concordano e la loro idea di regno è ben diversa da quella della Regina e della successione.

Principe Carlo Re? Gli inglesi vogliono il Principe William

Il quotidiano britannico Independent ha creato un sondaggio per verificare quante persone fossero a favore del Principe William o del padre.

I numeri parlano chiaro, infatti si evince che il 27% vorrebbe l‘abdicazione di Carlo, il 13% la sosterrebbe e il 13% lo vorrebbe al Trono. Tra gli intervistati i più giovani vorrebbero vedere William sul trono mentre gli altri pensano che il figlio della Regina possa avere maggiore esperienza e per ora potrebbe regnare.

A parte i sondaggi, che hanno amareggiato molto l’erede al Trono, lo stesso non ha alcuna intenzione di abdicare in favore del figlio cercando di potare avanti il grande lavoro della madre tenendosi fuori dai fatti politici.