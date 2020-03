Principe Alberto di Monaco, preoccupazione tra la Famiglia Reale: positivo al coronavirus

Il Principe Alberto di Monaco è risultato essere positivo al coronavirus e ora c’è molta preoccupazione tra la Famiglia Reale e il suo staff.

Il coronavirus ha colpito anche il Principe Alberto di Monaco: tutta la Famiglia Reale e lo staff nutrono forte preoccupazione in questo momento di emergenza.

Il Principe positivo al test sul coronavirus

Il Principe è risultato essere positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al test. Accade dopo la notizia di positività del Ministro degli Interni Patrice Cellario e il Ministro di Stato Serge Telle.

Nella giornata di ieri alle 15.35 il Palazzo Reale ha diramato un messaggio ufficiale che ha dato la triste notizia: anche il Principe è stato colpito dal virus che sta mattendo in ginocchio tutto il mondo.

Il comunicato ha confermato le voci che da qualche giorno giravano a Monaco e tra i media locali:

“le condizioni di salute del sovrano monegiasco non destano alcuna preoccupazione ed è seguito dal suo medico e dagli specialisti dell’ospedale Princesse Grace”

Evidenziando che Alberto di Monaco continuerà a svolgere le sue attività direttamente dal suo ufficio che si trova all’interno degli appartamenti privati:

“in continuo contatto con il suo staff, collaboratori e membri del gabinetto”

A Monaco viene anche annullato il Gran Premio di Formula Uno che era in programma a Maggio. Il Principe segna il decimo caso nel Principato di Monaco: il Governo stesso ha per ora stanziato 50 milioni di euro a sostegno delle imprese che ora sono in crisi vista l’emergenza da coronavirus.