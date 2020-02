Il primo rifugiato climatico: chi è Ioane Teitiota da Tarawa?

Il primo rifugiato climatico si chiama Ioane Teitiota, proviene dall’atollo Tarawa che si trova in un arcipelago nell’oceano pacifico.

Il primo rifugiato climatico si chiama Ioane Teitiota e proviene dall’isola da Tarawa Sud. Essa si trova in un arcipelago composto da 33 isole chiamato Kiribati, che sta diventando lentamente invivibile a causa dei cambiamenti climatici. Si tratta di isole molto fragili, vulnerabili e soprattutto sovraffollate e sono a basso livello sul mare. La maggior parte delle isole infatti sono atolli, di cui 21 sono abitate.

La storia di questo rifugiato

Ioane Teitiota è fuggito dalla sua terra, chiedendo asilo alla Nuova Zelanda, sostenendo che la sua isola natia Tarawa Sud, soffre di molti problemi come il sovraffollamento, conflitti sull’accesso alla terra, carenza di acqua potabile, innalzamento del livello del mare. Questi stessi problemi hanno reso inabitabile altre isole dell’arcipelago.

Ioane Teitiota ha raggiunto la Nuova Zelanda nel 2007, terra in cui sono nati i suoi 3 figli. Nel 2010 è scaduto il permesso di soggiorno a lui e alla moglie, ma nessuno ha lasciato il paese ritenuto molto più sicuro della terra natia. Per evitare l’espulsione nel 2013 Ioane ha chiesto di non essere rimpatriato, spiegando i motivi della sua permanenza sull’isola.

Dopo che si è visto negato l’asilo dall’Immigration and Protection Tribunal, dalla Court of Appeal e dalla Supreme Court, la Nuova Zelanda nel 2015, ha deciso di espellerlo. La stampa ha iniziato a definirlo come un rifugiato climatico, anche se in realtà non è la definizione più corretta per lui. Questo tipo di rifugiato ancora non ha una definizione condivisa e quindi annoverata nel diritto internazionale. Infatti nel 1951 è stata data una definizione ben precisa di cosa sia un rifugiato dalla Convenzione di Ginevra, dicendo che chiunque può essere definito tale solo se si trova

“nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinione politiche”.

Teitiota quindi ha deciso nel 2016 di presentare una denuncia al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, dicendo che il paese ha violato il suo diritto alla vita espellendolo. Nel 2019 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC), ha validato la decisione della Nuova Zelanda, in quanto il pericolo non è immediato, ma una possibilità che potrebbe avvenire tra 10 o 15 anni. emesso la sua decisione sul caso.

Di fatto si è creato un precedente che riconosce questa categoria, ma solo nel caso in cui ci sia un reale pericolo immediato, aprendo di fatto le porte a future richieste di asilo. Si obbliga quindi gli stati ad esaminare le richieste di volta in volta, verificando che effettivamente ci sia un pericolo imminente per la vita.