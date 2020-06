Tartarughe a Porto Garibaldi, nasce il primo pronto soccorso

In provincia di Ferrare a Porto Garibaldi è stato istituito il primo pronto soccorso per le tartarughe. Scopriamo la struttura inaugurata nel ferrarese.

Nel ferrarese è appena stato inaugurato il Pronto soccorso per le tartarughe marine. Si tratta di un punto di primo soccorso che punta ad accogliere e curar gli esemplari in difficoltà o feriti. Potranno accedere tutti gli animali che sono rimasti intrappolati nelle reti da pesca, che hanno ingerito o rimasti intrappolati in rifiuti di plastica oppure rimasti coinvolti da imbarcazioni. Il centro si trova a Porto Garibaldi, che è una frazione del Comune di Comacchio in provincia di Ferrara.

L’inaugurazione del centro per salvare le tartarughe

L’ ospedale delle tartarughe è stato costruito in una zona ricca di tartarughe. La zona che si trova tra il delta del Po ed i Lidi Ferraresi, vede una cospicua presenza di varie tartarughe marine. Quest’ampia presenza purtroppo le rende purtroppo protagoniste di molti incidenti o vittime di comportamenti umani come l’inquinamento oppure azioni pericolose o stupide.

Questo pronto soccorso per le tartarughe ferite, che si trovano in pericolo prestando loro le prime cure o effettuando i primi esami che sono necessari per effettuare le diagnosi. Potranno anche essere ricoverate nel caso di necessità, ma saranno trasferite nel centro specializzato e adatto alla riabilitazione che si trova a Marina di Ravenna. Se non sarà necessario il ricovero, una volta guarite, ogni tartarughe verrà marcata e poi rilasciata in libertà al mare.

Il pronto soccorso si trova all’interno degli spazi del circolo Anmi. Verrà gestito dai biologi specializzati dell’associazione della Tao Turtle of the Adriatic Organization insieme a quelli del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat Cestha. Questo centro è molto importante in quanto darà un contributo reale alla tutela delle splendide tartarughe. In occasione dell’inaugurazione, è stata liberata Scaglia una tartaruga giovane che è stata salvata lo scorso autunno, riacquistando la propria libertà.