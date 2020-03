Primo compleanno del bambino, come organizzare la festa perfetta in poco tempo?

Se il tuo piccolino sta per festeggiare il suo primo compleanno, ti diamo noi qualche spunto per organizzare la festa perfetta.

Il primo compleanno deve essere indimenticabile ed è un’occasione unica per festeggiare in compagnia.

Un momento indimenticabile

Festeggiare il primo compleanno del proprio bambino è un momento unico ed indimenticabile da trascorrere con parenti ed amici. Un momento anche per festeggiare il tuo primo anno da mamma: ebbene sì, ce l’hai fatta e ogni giorno e sempre una magnifica scoperta. Una festa di primo compleanno può essere anche il modo per presentare ai tuoi amici o parenti (che non l’hanno ancora fatto) che sono lontani il tuo piccolo gioiello.

Se non hai idea di come organizzare la festa perfetta per tuo figlio, segui i nostri consigli, stress free!

Come organizzare la festa

In primis, dovrai decidere chi invitare. Parenti, amici, bambini? In molti casi, se non si hanno cuginetti oppure il bambino non è ancora stato all’asilo nido la festa sarà popolata sicuramente da molti adulti.

Ecco quindi, che dovrai procedere alla scelta della location che dovrà essere consona al numero e alla tipologia degli invitati. Un bambino di un anno è difficile che possa festeggiare il proprio compleanno in ludoteca. Ecco perché potresti privilegiare l’ambiente casalingo, nel caso tu abbia una casa che lo consenta e se il numero degli invitati non sia ingente. In questo modo, il piccolo si sentirà a suo agio, con i suoi giocattoli, etc. Un’altra scelta giusta potrebbe essere un locale con un ampio spazio all’aperto, piacevole per il piccolo e per gli invitati.

Una grande tendenza è quella di scegliere un tema della festa. Per sceglierlo puoi farti guidare dalle mode oppure dalle prime preferenze di tuo figlio. Ad esempio, ha un pupazzo preferito a forma di elefante? Perfetto, il tema potrebbe essere Dumbo, oppure la jungla. Il tema ti aiuterà a trovare (o realizzare fai da te) le decorazioni giuste: festoni, palloncini, tovagliati, stoviglie. Seguirà la scelta della regina della festa: la torta che resterà perfettamente in linea con il tema. Se non riesci ad orientarti tra la miriade di temi puoi sempre cliccare su Pinterest.

Per quanto riguarda il menu puoi realizzare tutto in casa. Da sola, con un bimbo piccolo può essere complicato, soprattutto se non sei una cuoca provetta. Allora puoi farti aiutare dalla nonna che è una maga ai fornelli o dalla zia. Se festeggi in un locale o ti servi di un catering, scegli sempre pietanze semplici che anche il tuo piccolino, se vorrai, potrà assaggiare. Il menu sarà poi dettato dalla stagione e dai gusti dei presenti.

Puoi pensare anche ad un piccolo cadeaux da lasciare a tutti i tuoi ospiti. Anche questo potrà seguire il tema. Può essere un oggetto utile (es. una matita personalizzata) a cui aggiungere dei confetti.

Durante la festa potrai anche mostrare degli scatti del piccolo. Una delle ultime tendenze in fatto di fotografia ai bambini piccoli, riguarda lo smash cake. Si tratta di un set allestito ad hoc in cui il bambino si divertirà a sporcarsi con una torta super golosa.