Primo Appuntamento, spoiler 5/1: scoppia la passione tra due partecipanti

Ecco cosa accadrà nella nuova stagione di Primo Appuntamento e in particolare nella prima puntata, in onda il 5 gennaio 2021 su Real Time.

Su Real Time torna Primo Appuntamento, l’amatissima trasmissione condotta da Flavio Montrucchio e incentrata sulla ricerca dell’amore.

La prima puntata della nuova stagione dello show andrà in onda sul canale 31, a partire da martedì, 5 gennaio 2021, alle ore 21:20.

Lo show è attesissimo dal pubblico televisivo, che ha già seguito la stagioni precedenti con grande costanza. Scopriamo tutte le novità!

Anticipazioni Primo Appuntamento: le novità della nuova stagione

Flavio Montrucchio, in questa nuova stagione, si impegnerà per far incontrare coppie che non sono ancora riuscite a trovare l’anima gemella.

I partecipanti si conosceranno nel corso di un aperitivo o una cena, dopo di che decideranno se approfondire la conoscenza oltre le telecamere.

Flavio Montrucchio si presenterà in giacca rossa e sarà, ancora una volta, il grande mattatore di questa nuova stagione di Primo Appuntamento.

Anticipazioni Primo Appuntamento: Scoppia la passione tra due protagonisti

Nel corso della prima puntata di Primo Appuntamento, saranno 4 le coppie che si conosceranno e che avranno modo di cenare insieme.

Una di queste è quella composta da Nicole, 20 anni, da Frosinone, che avrà modo di incontrare Marco, 20 anni, da Napoli.

La ragazza rivelerà di avere molti piercing sparsi sul corpo:

“Ne ho 12, anche nelle parti intime. Mi dicono di farli vedere…”

Con Marco, scoppierà immediatamente la passione e quello tra i due si rivelerà un vero e proprio appuntamento di fuoco.

L’appuntamento è per il 5 gennaio 2021 su Real Time, Canale 31, o sulla piattaforma D play plus per gli abbonati.