Bernie Sanders, candidato alle primarie Usa 2020, ha affermato che può vincere le elezioni anche senza Warren che ha deciso di ritirarsi.

Il candidato alle primarie Usa 2020 lo ha affermato nel corso di un’intervista alla Nbc.

Sanders non ha bisogno dell’appoggio di Warren

Lo ha affermato lo stesso Bernie Sanders, alla corsa per le primarie Usa 2020, in un’intervista rilasciata alla Nbc. Elizabeth Warren, anche lei in corsa alla Casa Bianca, ha deciso di ritirare la sua candidatura lo scorso giovedì. La candidata non ha ancora espresso il suo appoggio ad un presidente in corsa. Per Sanders, nonostante ciò che dice, potrebbe essere molto importante ottenere il sostegno della Warren. Il Michigan voterà il prossimo 10 marzo con 125 delegati.

Anche se il Michigan dovesse perdere, il candidato Sanders non ha voglia di lasciare la presa. Ad affermarlo, nel corso di un’intervista a Fox, è stato lo stesso senatore del Vermont. Egli ha anche aggiunto che, se si aggiudicherà la nomination democratica, darà il suo sostegno a Joe Biden.

Su Ansa si legge anche uno stralcio dell’intervista a Nbc in cui Sanders ha affermato:

“L’establishment democratica ha costretto Pete Buttigieg e Amy Klobuchar a ritirarsi dalla corsa e mi sono costati il Maine, il Massachusetts e il Minnesota”.

L’appoggio di Jackson

Intanto, Sanders porta a casa il consenso di Jesse Jackson, reverendo e leader dei diritti civili che si è scagliato contro la categoria afroamericana. Egli sostiene che sono loro ad essere rimasti più indietro di tutti, che sia dal punto di vista economico o da quello sociale. Ecco perché Jackson si sente di appoggiare Sanders e la sua strada progressita.