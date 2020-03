Primarie Usa 2020, Bernie Sanders si ritira? Via libera di Biden contro Trump

Dopo la schiacciante triplice sconfitta alle primarie Usa 2020 Bernie Sanders sarebbe pronto a lasciare la corsa alle presidenziali. Joe Biden “Condivido”.

Il candidato socialista Bernie Sanders starebbe per abbandonare la corsa contro Trump dopo la sconfitta alla prima tornata delle primarie Usa 2020. Con l’avversario Joe Biden però c’è condivisione degli intenti contro Trump. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Primarie Usa 2020, prime vittorie di Joe Biden

L’emergenza in Usa per il coronavirus non ha fermato il voto alle primarie.

Nonostante gli ormai 5700 contagi ed i 105 morti le elezioni si sono svolte regolarmente ed hanno visto la schiacciante vittoria in Illinois, Florida ed Arizona del candidato democratico alle presidenziali.

Joe Biden ha infatti ottenuto 1100 delegati contro i quasi 800 del candidato socialista Bernie Sanders.

Il vice di Obama ha elogiato l’avversario Sanders affermando che con lui condivide alcuni punti come l’esigenza di assicurare a tutti gli americani assistenza sanitaria.

“Anche se siamo in disaccordo sulle tattiche condividiamo la visione”

Ha detto Biden e poi rivolgendosi agli elettori di Sanders ha affermato:

“Vi ascolto sò che cosa è in gioco e so che cosa dobbiamo fare”

Sanders verso il ritiro? Il commento di Trump

Le prossime primarie saranno giocate tra una ventina di giorni ma c’è già aria di ritiro per Bernie Sanders.

Gli spot elettorali sarebbero infatti già stati annullati secondo l’agenzia Axios e ciò è un dato che conferma l’idea del prossimo ritiro, che potrebbe avvenire anche nelle prossime ore come riporta anche Il Fatto Quotidiano.

Le parole di Faiz Shakir portavoce della campagna elettorale del socialista Sanders non lasciano dubbi:

“Non è andata come volevamo..mentre la nostra campagna ha vinto la battaglia delle idee. stiamo perdendo quella dell’eleggibilità con Biden”

I due candidati hanno usato toni moderati e pare che Sanders deiciderà di non danneggiare Biden nella corsa contro Trump, scopo che li accomuna.

Lo stesso Donald Trump ha commentato su Twitter la sconfitta di Sanders: