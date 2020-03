Le primarie Usa 2020 perdono uno dei candidati e Pete Buttigieg si ritira lasciando la corsa agli altri sei in gara. Chi la spunterà?

Pete Buttigieg si ritira dalle primarie Usa 2020 e lascia spazio agli altri sei candidati che stanno portando avanti la loro campagna elettorale.

Il ritiro del candiato Buttigieg

Ha gettato la spugna e fatto un passo indietro, con la promessa di riprovare la prossima volta. I candidati sono risultati per lui troppo forti e la popolazione americana sino ad oggi non lo ha premiato.

Come si evince da Repubblica, il candidato è arrivato quarto con l’8,2% alle primarie del South Carolina. Una decisione molto particolare che segue quella dell’altro candidato Tom Seyer.

Ora si è in attesa della giornata di domani che vedrà i sei candidati in corsa e che potranno finalmente raccogliere i frutti della loro campagna elettorale.

Un giovane ragazzo che secondo i media locali si sarebbe ritirato troppo presto, considerando la vittoria avuta il Lowa e un secondo posto inaspettato nel New Hampshire.

Purtroppo il crollo in Nevada e in South Carolina lo hanno messo ko, facendogli rinunciare a tutto quello guadagnato sino ad oggi.

Un candidato molto apprezzato, perché giovane e pieno di idee interessanti: lo studente modello ha studiato sia ad Harvard e sia ad Oxford. Non solo, in quanto pluridecorato in Afghanistan dove ha servito il Paese come ufficiale dell’intelligence.

Il Sindaco di South Bend in Indiana ha sfidato tutti, dichiarando la sua omosessualità e presentando suo marito, un insegnante che lo ha sempre accompagnato durante la campagna elettorale. Scarsa esperienza politica ma in molti hanno notato una somiglianza con Barack Obama.

Una grande perdita secondo gli americani, che sicuramente potrà ripresentarsi alle prossime elezioni.