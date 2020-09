Prezzemolo per capelli più lucidi e forti, come usarlo al meglio? Istruzioni...

Se vuoi capelli più lucidi e splendenti utilizza un rimedio 100% naturale: il prezzemolo. Scopriamo come usarlo per curare la vostra chioma.

Usa una maschera al prezzemolo 100% naturale e home made per coccolare la tua chioma: capelli più lucidi e forti con pochissime applicazioni.

Scopri come utilizzare il prezzemolo per prenderti cura dei tuoi capelli: indicazioni e consigli utili.

Prezzemolo, proprietà benefiche per corpo e capelli

Il prezzemolo (Petroselinum Crispum) appartiene alla famiglia delle piante Apiaceae, ha un colore verde intenso e viene utilizzato principalmente in cucina ma trova grande impiego anche nella cosmetica e nella medicina naturale.

Fin dall’antichità si conoscevano i prodigiosi benefici che apportava questa pianta. Le proprietà di questa pianta sono molte e tra queste degne di nota sono le seguenti:

favorisce la diuresi

disintossica l’organismo dalle tossine

stimola l’appetito

favorisce la digestione

ha un’azione calmante e lenitiva sulla pelle irritata

Sono moltissime le proprietà benefiche del prezzemolo. Utilizzato per attenuare il prurito o il bruciore causato dalle punture di insetto oggi è utilizzato anche per curare i capelli.

Dopo pochissime applicazioni della maschera per capelli al prezzemolo noterete un risultato sorprendente: capelli più lucenti, forti e sani.

Non saranno appesantiti e spenti, vi innamorerete dell’effetto finale e non potrete più farne a meno.

Create con queste indicazioni una maschera per capelli al prezzemolo 100% naturale da utilizzare per ottenere dei capelli super lucenti, brillanti e sani.

Maschera al prezzemolo: istruzioni

Il prezzemolo è ottimo per curare la vostra chioma specialmente se vedete i vostri capelli sciupati e poco brillanti.

Grazie a questa pianta saranno rinvigoriti i riflessi naturali dei capelli, torneranno brillanti e luminosi oltre ad essere più sani e resistenti.

Il prezzemolo non agisce solo sull’involucro più esterno del capello: la sua azione arriva in profondità raggiungendo l’anima del capello, rinforzando il fusto e rendendolo più robusto.

Come realizzare una maschera per capelli a base di prezzemolo? Facile, avrete bisogno di:

6 ramoscelli di prezzemolo fresco e verdeggiante

2 litri di acqua

100g sapone neutro naturale in forma solida

2 cucchiai di olio di cocco

In una pentola fate bollire l’acqua e inseriteci il sapone neutro ridotto in pezzi o in scaglie. Mentre sarà in ebollizione lavate e tagliate il prezzemolo a pezzetti utilizzando anche il gambo: proprio nel fusto della pianta ci sono gli agenti benefici che vi servono, non solo nella foglia.

Tuffate il prezzemolo nell’acqua e dopo 1 minuto spegnete il fuoco. Lasciate raffreddare il tempo necessario e poi filtrate tutto con un passino a maglie strette.

Unite ora l’olio di cocco e mescolate il composto. Spalmatelo sui capelli e lasciatelo agire 30 minuti prima di risciacquare. Adoperate questa maschera al prezzemolo 1 volta a settimana per avere capelli splendidi e lucenti.