Previsioni meteo Italia, neve e freddo: emergenza acqua alta a Venezia

Le previsioni meteo per l’Italia nelle prossime ore non sono rassicuranti e sono previste nevicate. Allarme anche per l’acqua alta a Venezia.

Previsioni meteo in Italia non promettono nulla di buono e nelle prossime ore sono previste ondate di maltempo su tutto il Paese. Torna la paura dell’acqua alta a Venezia.

Neve e gelo in tutta Italia

In queste ore l’Italia è stata raggiunta da una perturbazione di origine atlantica che ha già portato non pochi disagi sull’arco alpino occidentale con le prime nevicate.

Le temperature di oggi sono in diminuzione lungo tutte le Regioni dal Nord verso Sud e molte regioni settentrionali sono state raggiunte dalla neve. Nubifragi in Liguria, Lombardia e Piemonte con copiose nevicate a Cuneo e Varese.

Nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare e un ciclone sta arrivando proprio sul nostro Paese: la Protezione Civile ha già fatto scattare l’allerta meteo in 10 regioni.

Non solo, perchè questa notte è prevista anche l’allerta per l’acqua alta a Venezia che porta i residenti all’incubo già vissuto alcuni mesi fa.

Allerta su 10 regioni italiane

La Protezione Civile in accordo con le Regioni italiane ha diramato una allerta per attivare le operazioni e le misure di protezione in:

Veneto

Lombardia

Liguria

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Molise

Abruzzo

Emilia Romagna

Questo sino alla mezzanotte di oggi e il maltempo domani si estenderà anche nelle altre Regioni del Sud Italia.

Nelle prossime ore sarà possibile avere ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni del meteo in tutta Italia.