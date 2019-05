Previsioni meteo, ciclone polare in arrivo in tutta Italia: temporali e freddo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono, tra temporali e pioggia in arrivo. Farà anche freddo?

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci fanno dimenticare il sole e la primavera, con un ciclone polare che riporterà indietro all’inverno.

Le previsioni del tempo in Italia

I professionisti del settore e i principali siti di meteo parlano chiaro, cercando di farci capire che da oggi il tempo cambierà notevolmente rotta.

A partire dal pomeriggio di oggi l’Italia sarà investita da un nuovo ciclone polare che porterà maltempo non solo al Nord ma anche Sud e Isole.

Partendo da questo week end, la situazione sarà decisamente instabile con piogge e temporali per la perturbazione in arrivo dalla Tunisia che avanza partendo dalla Sardegna per poi raggiungere le altre Regioni Italiane.

Nella giornata di domani, impegnata nelle elezioni europee, l’Italia sarà avvolta da un ciclone molto intenso che porterà piogge – temporali e un calo delle temperature.

Attenzioni ai fenomeni intensi come grandinate e vento soprattutto nel Lazio, Toscana, Umbria e Sardegna. Mentre al Nord ci saranno temporali a carattere sparso ma non invasivo.

Martedì e Mercoledì la situazione sembra peggiorare, infatti gli esperti parlano di un ciclone polare pronto a dare l’ennesimo segno di maltempo soprattutto nelle zone del Nord, con grandinate sparse e temporali di forte intensità.

Dal 31 maggio sino al 2 giugno ci dovrebbe essere una pausa, con caldo e sole assaporando nuovamente la primavera: ma il tutto è ancora da confermare.

La sicurezza è per questi due giorni, con ombrello alla mano e molta attenzione per i temporali a sorpresa delle prossime ore.