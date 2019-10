Previsioni meteo: boom di caldo nel weekend. Picchi oltre i 30 °C

Meteo bollente con temperature anomale che sfioreranno i 30°nella nostra penisola questo weekend.

Se pensavate sul serio che l’autunno fosse alle porte, dovrete ricredervi!

Per coloro che amano il caldo, il mare, il sole, le gite fuori porta e le lunghe passeggiate, arriva giusto in tempo il colpo di coda dell’estate che porterà lungo la nostra penisola temperature quasi tropicali, le quali sfioreranno in alcune regioni addirittura i 30°.

Scopriamo di più.

Torna l’anticiclone sub-tropicale

A fare capolino e restituirci anche se per poco tempo, (il tempo è sempre poco), la tanto amata e sempre attesa estate, è l’anticiclone sub-tropicale il quale provocherà un innalzamento anomalo delle temperature le quali toccheranno punte di 30° in alcune zone della Penisola Italiana.

Quando avverrà il fenomeno? L’anticiclone sub-tropicale arriverà proprio questo week-end a partire da sabato 12 Ottobre, ma andrà via quasi subito. Le previsioni rivelano sino a lunedì 14 ottobre.

Infatti secondo i meteorologi successivamente, martedì 15 Ottobre, subentrerà una nuova perturbazione atlantica la quale porterà con se il classico clima autunnale, umidità, calo delle temperature e correnti fredde.

Quali saranno le zone maggiormente interessate?

Un vero sogno per molti, riassaporare anche se per pochi istanti le temperature e la brezza estiva.

Approfittate di questo clima per godervi un pò di meritato relax dalla frenesia quotidiana, che sia al mare o in montagna, non importa, ciò che conterà sarà trascorrere questi giorni al meglio prima che l’autunno imperversi.

Quali saranno le regioni maggiormente interessate? Prima su tutte la bellissima regione Sarda e alcune zone interne della Sicilia.

Quanto alla penisola assisteremo a picchi di 23°-25° in Val Padana e nei tratti interni delle regioni al centro-sud.

Picchi leggermente più alti di calore verranno percepiti nelle grandi città quali Napoli, Firenze e Roma per quanto riguarda il centro e il sud. Mentre al nord, si parla di Milano, Ferrara, Bologna e Trento.