Previsioni Euro/Dollaro: l’Euro continuerà ad imboccare il trend rialzista?

L’euro ha registrato un rally significativo durante la sessione di negoziazione di venerdì per testare il livello di 1,19 sopra.

Questo è un mercato che continuerà con ogni probabilità a salire: la coppia valutaria EUR / USD ha visto emergere una significativa tendenza rialzista dalla metà di marzo di quest’anno.

La coppia forex ha iniziato a scambiare all’inizio di agosto con potenziali sviluppi preoccupanti per gli speculatori che stavano perseguendo lo slancio di acquisto della EUR / USD come un sell off sviluppato a fine luglio.

Tuttavia, il 31 luglio dopo che l’euro ha raggiunto quota pari a 1,19000, ha iniziato a invertire e sfidare il supporto vicino a 1,16970 in data 3 agosto.

Dopo aver raggiunto i minimi all’inizio del mese di agosto, la coppia EUR / USD ha imboccato il trend rialzista e ha iniziato a testare rapidamente nuovi massimi.

Il 5 agosto la coppia Euro/Dollaro statunitense ha raggiunto il livello di 1,19000 e si è assistito a scambi instabili.

Il 7 agosto c’è stato l’inizio di una piccola flessione che ha portato la coppia EUR / USD leggermente al di sotto del livello di 1,17000 il 12 agosto.

La coppia EUR / USD ha iniziato un’altra impennata al rialzo e il 19 agosto la coppia forex ha toccato massimi vicino a 1,19500.

Previsioni coppia valutaria EUR / USD: cosa bolle in pentola?

Solo perché la coppia EUR / USD ha visto una certa pressione di vendita nelle ultime due settimane e ha testato i rapporti di supporto non significa che la sua tendenza rialzista a medio termine sia scaduta.

Anche se il breve termine può mostrare che la coppia forex sta sfidando la congiuntura a 1,18000 ora, ciò non significa che un’inversione non si svilupperà a breve termine e ancora una volta produrrà acquisti significativi della EUR / USD.

I trader dovrebbero esaminare i livelli di supporto della coppia EUR / USD e riconoscere che sono aumentati in modo incrementale negli ultimi tre mesi. In effetti la coppia EUR / USD continua a testare i suoi massimi livelli.