Previsioni economiche per l’estate 2020: una recessione ancora più profonda

Previsioni economiche per l’estate 2020: “Ripresa incerta, danni più forti del previsto”

Quest’anno l’economia dell’UE vivrà una profonda recessione a causa della pandemia di coronavirus, nonostante la risposta politica rapida a livello comunitario e nazionale.

Visto che l’allentamento delle misure restrittive procede a un ritmo più graduale di quanto ipotizzato nelle previsioni di primavera, l’impatto sull’attività economica nel 2020 sarà più significativo del previsto.

Per l’estate 2020 si prevede che l’economia dell’Eurozona si contrarrà dell’8,7% nel 2020 e crescerà del 6,1% nel 2021.

L’economia dell’UE dovrebbe contrarsi dell’8,3% nel 2020 e crescere del 5,8% nel 2021.

La contrazione nel 2020 sarà significativamente maggiore rispetto a quanto previsto nelle previsioni di primavera.

La crescita nel 2021 sarà anche leggermente minore di quanto previsto in primavera.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo ha dichiarato:

“L’impatto economico del blocco è più grave di quanto inizialmente previsto. Continuiamo a navigare in acque tempestose e affrontiamo molti rischi, tra cui un’altra grave ondata di infezioni […] possiamo aspettarci un rimbalzo ma dovremo essere vigili su il diverso ritmo della ripresa. Dobbiamo continuare a proteggere i lavoratori e le imprese e coordinare strettamente le nostre politiche a livello dell’UE per garantire che emergiamo più forti e uniti”.

La ripresa economica dovrebbe guadagnare terreno nella seconda metà del 2020

L’impatto della pandemia sull’attività economica è stato significativo nel primo trimestre del 2020, anche se la maggior parte degli Stati membri ha iniziato a introdurre misure restrittive solo a metà marzo.

Con un periodo molto più lungo di interruzione delle attività economiche nel secondo trimestre del 2020, si prevede che la produzione economica subirà una contrazione significativamente maggiore rispetto al primo trimestre.

Tuttavia, i primi dati di maggio e giugno suggeriscono che il peggio potrebbe essere passato.

La ripresa dovrebbe guadagnare terreno nella seconda metà dell’anno, pur rimanendo disomogenea negli Stati membri.

Lo shock per l’economia dell’UE è simmetrico in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri.

Tuttavia, sia il calo della produzione nel 2020 che la ripresa nel 2021 sono destinati a differire marcatamente.

Le differenze nella portata dell’impatto della pandemia sono più significative del previsto.

Una prospettiva invariata per l’inflazione

Le prospettive generali per l’inflazione sono cambiate poco rispetto alle previsioni di primavera, anche se ci sono stati cambiamenti significativi nelle forze sottostanti che guidano i prezzi.

Sebbene i prezzi del petrolio e dei prodotti alimentari siano aumentati più del previsto, si prevede che i loro effetti saranno bilanciati dalle più deboli prospettive economiche e dall’effetto delle riduzioni dell’IVA e di altre misure adottate in alcuni Stati membri.

L’inflazione nell’area dell’euro, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), è ora prevista allo 0,3% nel 2020 e all’1,1% nel 2021.

Per l’UE, l’inflazione è prevista allo 0,6% nel 2020 e all’1,3% nel 2021.

Rischi eccezionalmente elevati

I rischi sono eccezionalmente elevati e principalmente al ribasso.

La previsione presuppone che le misure di blocco continueranno a diminuire e non ci sarà una “seconda ondata” di infezioni.

Esistono rischi considerevoli che il mercato del lavoro possa subire più danni nel lungo termine del previsto e che le difficoltà di liquidità potrebbero trasformarsi in problemi di solvibilità per molte aziende.

Vi sono rischi per la stabilità dei mercati finanziari e il pericolo che gli Stati membri non riescano a coordinare adeguatamente le risposte politiche nazionali.

Il mancato raggiungimento di un accordo sulle future relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’UE potrebbe anche tradursi in una crescita inferiore, in particolare per il Regno Unito.

Più in generale, anche le politiche protezionistiche e un eccessivo allontanamento dalle catene di produzione globali potrebbero influenzare negativamente il commercio e l’economia globale.

Per il Regno Unito, un presupposto puramente tecnico

Dato che le future relazioni tra l’UE e il Regno Unito non sono ancora chiare, le proiezioni per il 2021 si basano su un presupposto puramente tecnico di status quo in termini di relazioni commerciali.

Questo è solo a scopo di previsione e non riflette alcuna previsione o previsione per quanto riguarda l’esito dei negoziati tra l’UE e il Regno Unito sulle loro relazioni future.