La Gregoraci fuori dal GF Vip da 48 ore? Pretelli e Salemi, incontro ravvicinato in lavanderia: beccati così

Pierpaolo Pretelli rompe gli indugi. È stato sorpreso nel locale lavanderia della casa in atteggiamenti intimi con Giulia Salemi. I video che circolano sul web non lasciano scampo a nessuna doppia interpretazione.

Pierpaolo Pretelli predica bene e razzola male. A distanza di pochi giorni dal ritiro spontaneo di Elisabetta Gregoraci dalla casa del GF Vip 5, ecco che arriva la prima plateale sbandata dell’ex velino di Striscia La Notizia.

Pensavamo fosse totalmente stregato e ammaliato dall’ex Lady Briatore e invece non è affatto così. Pierpaolo Pretelli è un ribelle, allergico alla fedeltà e non intende farsi soggiogare da nessuna donna.

GF Vip 5, Pretelli-Salemi: incontro ravvicinato in lavanderia

Per l’ennesima volta nel giro di un mese, le telecamere del reality show li hanno colti con le mani nel sacco. Stiamo parlando dell’ex velino di Striscia La Notizia e dell’influencer italo-persiana, sorpresi in flagranza di reato nella lavanderia.

I filmati lasciano il pubblico senza fiato. Attraverso le immagini trasmesse su Mediaset Extra, molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare come tra i due coinquilini ci sia una complicità non indifferente.

I videoclip che circolano in rete non lasciano scampo a nessuna doppia interpretazione. L’attrazione tra i due vipponi si taglia con il coltello. Sembra, infatti, che dopo il ritiro della showgirl calabrese, Pierpaolo Pretelli non abbia perso tempo e si sia dato da fare con Giulia Salemi.

Un feeling intenso e sotto gli occhi di tutti, che irriterà Elisabetta Gregoraci. Chi pensava o sperava al futuro dei Gregorelli, dovrà ricredersi. “Si è già scordato della Gregoraci”, ironizza così il popolo del web sui principali social network.

Insomma, Pierpaolo Pretelli potrebbe aver voltato pagina. Da par suo, non ha mai chiarito apertamente come stiano le cose. Anzi, ha colto la palla al balzo per occupare una posizione di rilievo tra i protagonisti della cronaca rosa italiana.