Prete ricattato dopo un ‘incontro’ bollente: ‘Paga o andiamo in tv, il ragazzo era minorenne’

Bergamo, Prete ricattato per un ‘incontro’ bollente a pagamento. Tutti i dettagli della riprovevole vicenda

La riprovevole vicenda si è consumata a Bergamo, dove un prete è stato ricattato per diversi mesi da 5 persone, i quali lo minacciavano di spifferare alla tv, dell’incontro intimo a pagamento per lui organizzato.

I ricattatori, tre ragazzi e una ragazza 23enni e un uomo adulto di 57 anni, hanno fatto credere al prete che il ragazzo con cui si era ‘incontrato’ fosse minorenne. In questo modo sono riusciti ad estorcere al parroco bergamasco oltre 6’500 euro, per evitare fosse diffuso un simile scandalo.

A denunciare i ricattatori lo stesso prete, il quale ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine non riuscendo più a pagarli.

Prete finito in ‘trappola’: la ricostruzione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine locali, il prete sarebbe caduto in una vera e propria ‘trappola sessuale’.

Uno dei ragazzi avrebbe risposto ad un annuncio di prestazione sessuale online, in cui il ‘truffatore’ avrebbe segnalato al prete, la ‘vittima’, il luogo dell’appuntamento.

Il prete presentatosi all’appuntamento, si è insospettivo ed ha interrotto l’incontro, pagando ugualmente la prestazione.

A quel punto sarebbero intervenuti i complici, i quali hanno minacciato il parroco di denunciare e sbandierare in TV il suo incontro intimo, con un minorenne, (che in realtà ha 23 anni).

Il parroco, vittima della trappola, che per diversi mesi ha pagato le somme richieste, non riuscendo più a far fronte alle loro minacce ed estorsioni si è rivolto ai carabinieri che li hanno arrestati, grazie alle prove raccolte dallo stesso prete, ovvero un video che li ritrae mentre prelevavano dalle sue mani il denaro, dietro minaccia.