“Presto eliminata, se la prende Ilary Blasi”. Le piroette di Valeria Marini: da un’isola all’altra

Ilary Blasi potrebbe avere intenzione di sdoganare una nuova Isola dei Famosi, folgorata dal carisma di una naufraga stellare. Di chi si tratta è presto detto.

Valeria Marini si butta a capofitto nell’ennesimo reality show e catalizza l’attenzione social-mediatica. La showgirl sarda, ex regina del Teatro Bagaglino, fa tappa a Supervivientes in Honduras. Per lei un successo senza precedenti.

Grazie alla sua esuberanza ed egocentrismo, la scintillante Valeria guadagna un bagno di share. Ma all’orizzonte, come mormora un ex protagonista de L’Isola dei Famosi 2019, potrebbe profilarsi un’interessante cambio di rotta.

Valeria Marini, possibili manovre a L’Isola dei Famosi 2021

Luca Vismara, ex naufrago dell’edizione 2019, ha offerto sui social un pronostico che riguarda la Valeriona Nazionale, al momento impegnatissima a Supervivientes, la versione iberica del surviving game:

“Il mio cocco di cristallo prevede che Valeria Marini, presto eliminata da Supervivientes, non se ne torni in Italia ma entri all’Isola italiana”

In quest’ottica, l’eventuale entrata in scena di Valeria Marini potrebbe influire in maniera significativa sullo share di Canale 5. Si sa,i reality show sono il suo regno e a Mediaset ne sono consapevoli.

Il mio Cocco di cristallo prevede che Valeria Marini, presto eliminata da Supervivientes, non se ne torni in Italia ma entri all’#Isola italiana. Chissà. — Luca Vismara (@LucaVismara) April 14, 2021

Se veramente Valeria Marini passasse da Supervivientes all’Isola dei Famosi di Ilary, sarebbe (se non erro) la sua 3° volta a Cayo Cochino 😳😨😮 ma scherziamo?? Largo ai giovani! — Zaira Chiari (@ChiariZaira) April 15, 2021