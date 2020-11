Presidenziali Usa, cosa succede dopo la vittoria di Joe Biden? Tutte le tappe sino alla Casa Bianca

Dopo le presidenziali Usa, l’America festeggia la vittoria del democratico Joe Biden: ma quali sono adesso le tappe sino all’insediamento alla Casa Bianca?

Dopo le Presidenziali Usa iniziano le tappe necessarie per arrivare sino alla Casa Bianca: ecco cosa succederà in questi giorni.

Le tappe di Joe Biden sino alla Casa Bianca

Dopo alcuni giorni di incertezza e polemica, le elezioni Usa sono state vinte dal democratico Joe Biden. Mezza America è in festa ma ora iniziano tutte le tappe che porteranno il neo presidente sino alla porta della Casa Bianca per il suo insediamento.

L’8 dicembre è la data ultima per risolvere tutti i fatti ancora aperti e le controversie nate durante questa votazione. In questo caso specifico dovrà essere messa una fine sulla contestazione del voto per posta come evidenziato da Donald Trump, con possibili cause in Tribunale sino al ricorso alla Corte Suprema.

Una volta fatto questo si arriva al 14 dicembre quando il Collegio Elettorale si riunirà – dopo essere stato votato dai cittadini americani in questi giori – e i 538 grandi elettori elegeranno il nuovo presidente degli Stati Uniti. I grandi elettori si incontreranno ognuno nel proprio Stato votando il candidato scelto: ci sono casi rarissimi di elettori “infedeli” che cambiano il voto all’ultimo momento, ma di norma non accade.

Si arriva al nuovo anno e il 3 gennaio è previsto il via al 117mo Congresso che debutterà ancora prima del Presidente stesso. Questo è formato dalla Camera dei Rappresentanti, Senato con insediamento alle ore 12.

Tra dicembre e gennaio intanto – come evidenzia anche il Tgcom24 – ci sarà il periodo di transizione per il passaggio delle consegne e dei vari poteri a cura dei transition team dei due candidati.

Il 20 gennaio è l’Inauguration Day. In questo giorno così importante per gli Stati Uniti, Joe Biden inizierà il suo mandato a seguito della cerimonia di giuramento che si terrà a Capitol Hill in presenza di tutti gli ex Presidenti ancora in vita.