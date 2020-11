Presidenziali Usa, il discorso di Biden fa infuriare Trump: “A conteggio finito saremo i vincitori”

Mentre continuano i conteggi per le Presidenziali Usa, il discorso di Biden fa infuriare l’attuale presidente Trump.

In corso il conteggio per le Presidenziali Usa ma Trump non è convinto di questo sorpasso improvviso e si infuria per il discorso di Biden.

Il discorso di Joe Biden

Se nel testa a testa, il Presidente Trump si è visto scivolare via alcuni Stati durante la notte, il discorso di Joe Biden non l’ha di certo calmato.

Il candidato Presidente ha parlato alla Nazione e alcuni media hanno evidenziato la sua sicurezza oramai palese di portarsi tutti gli Stati mancanti “a casa”:

“È chiaro che conquisteremo abbastanza stati per ottenere i 270 voti elettorali per vincere”

Questo quando alcuni Stati devono ancora essere assegnati e dopo aver vinto sul Michigan. Secondo il candidato non ci sono dubbi e la vittoria oramai è in tasca senza doversi preoccupare più di tanto.

Il suo discorso è stato fatto dal Chase Center di Wilmington in Delaware e anche se non ha rivendicato la sua vittoria ha voluto quasi mettere nero su bianco le sue doti da possibile presidente:

“non sono qui per dichiarare che abbiamo vinto ma per dirvi che quando il conteggio sarà finito riteniamo che saremo noi i vincitori”

Sottolineando di come la democrazia sia nel cuore della popolazione e di tutta la nazione, anche in un momento di preoccupazione come questo.

La reazione di Donald Trump

L’attuale Presidente non ci sta e vedendo i voti, anche se non è in testa attualmente, crede che ci sia ancora una partita da giocare. Non solo perchè se questa lotta è molto tesa, il post elezioni potrebbe esserlo molto di più. L’incertezza del conteggio e dei voti da casa con qualche dettaglio che non gli torna:

“ci stanno rubando le elezioni e non lo permetteremo”

Trump non capisce come sia possibile essere in testa in molti Stati chiave e poi vedersi tutti i vantaggi portati via in un attimo. Ma la strada è ancora lunga e nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sul tema.