Edouard Fritch positivo al Coronavirus dopo aver incontrato Macron

Il presidente della Polinesia Francese positivo al Covid-19: aveva incontrato Macron. Effettuato il test sabato appena rientrato a Tahiti.

Il presidente della Polinesia Francese, Edouard Fritch, è risultato positivo al coronavirus. Pochi giorni fa si era incontrato con il presidente francese Emmanuel Macron proprio a Parigi.

Coronavirus e Polinesia Francese

Nel mondo il covid-19 continua a diffondersi e mietere vittime senza sosta: i casi totali sono saliti a 37,4 milioni di cui solo 26 milioni sono guariti.

Nella Polinesia Francese il numero dei contagiati super appena i 2000 casi: 2.420 persone hanno contratto il virus.

A fine agosto le persone positive non arrivavano nemmeno a 400 contagiati e i ricoverati in ospedale sono stati pochissimi: la Polinesia Francese sembrava esser riuscita a contenere la diffusione del virus dallo scoppio della pandemia fino a 2 mesi fa.

Con i pochissimi casi che il paese registrava le frontiere sono state riaperte per non condannare a morte l’economia già sofferente negli ultimi due anni.

Ora i casi sono aumentati superando i 2.000 nella totalità, anche il presidente Fritch ha contratto il virus.

Fritch positivo dopo incontro con Macron

Il presidente della Polinesia Francese Edouard Fritch, 68 anni, ha contratto il Covid-19.

Proprio dopo tre giorni dall’incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, tenutosi a Parigi, è risultato positivo al coronavirus appena rientrato nel suo paese.

Fritch ha accusato i classici sintomi durante il ritorno a Tahiti: febbre, dolori articolari e malessere. Ha subito effettuato il test sabato sera e poche ore dopo ha ricevuto l’esito positivo. Una nota emanata dal suo servizio di comunicazione ha subito diramato la notizia.

La sua compagna viaggiava con lui e l’ha affiancato durante il viaggio in Europa, si legge su Repubblica.it, ma lei è risultata negativa. Giovedì, 3 giorni prima di aver scoperto di essere positivo al Covid-19, il presidente Fritch aveva incontrato Macron ripartendo per Tahiti il giorno seguente.

Il presidente Fritch durante il periodo che è stato a Parigi non ha incontrato solo Macron: ha avuto un incontro con Jean Catex, il primo ministro, ma anche con Sebastien Lecornu il ministro d’Oltremare.

La probabilità che abbia contratto il virus a Parigi è molto alta poiché il test RT-PCR a cui è stato sottoposto prima di iniziare con gli incontri politici era del tutto negativo. Si è sottoposto 3 giorni prima di partire al test.

Per ora il presidente polinesiano non è in condizioni preoccupanti e sarà sottoposto a 1 settimana di isolamento. Proprio negli ultimi giorni altri componenti del governo polinesiano come rappresentati e ministri sono risultati positivi al Covid-19 e per questo non si sono mossi da Tahiti.