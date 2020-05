La morte di Falcone e Borsellino, ha affermato Mattarella, deve essere considerata come un esempio per i giovani.

Anniversario senza corteo

Mattarella, nonostante l’emergenza sanitaria e un anniversario senza corteo, ha voluto ricordare la strage di Capaci di 28 anni fa. Mentre Maria Falcone si augura ancora che la verità possa arrivare, il presidente Mattarella ha affermato che Falcone e Borsellino devono essere visti dai giovani come un esempio di vita. Poi, come si evince su Repubblica, ha affermato:

“La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell’ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità”.