Presidente Macron in visita a Napoli: la Francia non chiuderà le frontiere all’Italia

Il Presidente francese Macron, in visita a Napoli per il XXXV vertice intergovernativo bilaterale Italia-Francia, ha espresso il suo amore per il Teatro di Eduardo De Filippo ed il suo amore per la città partenopea.

Infatti, proprio qui, recitando una delle sue commedie, il Presidente Macron ha conosciuto la Brigitte Trogneux, oggi sua moglie.

“Amo Napoli profondamente, sono molto felice di essere qui con il mio amico presidente per questo summit tra l’Italia e la Francia e sono molto felice di essere qui a Napoli”,

ha sottolineato il Presidente francese Macron in un’intervista a Repubblica.

Il Presidente francese Macron ha ricordato anche il suo rapporto intimo con gli autori italiani: con Eduardo De Filippo ha incontrato la moglie.

In occasione del corteo presidenziale è stata istituita una maxi-zona rossa dalla Stazione Centrale a Piazza del Plebiscito.

Infatti, per tutta la giornata del 27 febbraio, è in vigore il divieto di sosta e di fermata nelle seguenti strade: Piazza Trieste e Trento (tra Palazzo Reale e il Teatro San Carlo), via Giuseppe Antonio Pasquale, via Cesario Console alla confluenza con via Santa Lucia a piazza del Plebiscito, via Lanza, piazzetta Teatro San Ferdinando e piazzetta Fossi a Pontenuovo, via Titina De Filippo ambo i lati.

Il Presidente Emmanuel Macron, in visita nella città partenopea, ha ribadito che, a seguito dell’emergenza coronavirus, la Francia non chiuderà le frontiere con l’Italia.

L’allerta coronavirus in Francia è cresciuta: un 60enne cittadino francese ha perso la vita in ospedale.

Pur non avendo avuto contatti con persone di zone a rischio, l’uomo aveva contratto il virus cinese.

Ad oggi, la Francia conta 18 casi, di cui 12 guariti, quattro ricoverati e due morti.

Il Ministro della Sanità di Emmanuel Macron, Oliver Véran ha disposto l’aumento dei tamponi faringei e la distribuzione di mascherine a istituti sanitari e pazienti.