Panico a Benevento dopo che un autista di un bus è stato preso a sprangate: passeggeri nel panico hanno lanciato l’allarme.

Una serata da dimenticare a Benvento per l’autista del pullman Etac che è stato preso improvvisamente a sprangate. Che cosa è successo?

Austista del bus preso a sprangate

La serata di ieri è stata caratterizzata da una vicenda di cronaca agghiacciante. L’autista di un mezzo dell’Etac – in partenza per Molinara – è stato aggreddito da un uomo.

Dalle prime testimonianze infatti sembra che un uomo con passamontagna sia salito sul bus e abbia cominciato a prendere a sprangate l’automobilista violentemente. Poi ha mandato in frantumi il parabrezza e si è accanito anche sulla carrozzeria. Una furia senza sosta che però sembrava essere indirizzata solo al povero conducente. L’uomo infatti non ha rivolto “alcuna attenzione” ai passeggeri del mezzo (a quell’orario pieno di persone che stavano rientrando a casa da lavoro)

Il malvivente si è poi dato alla fuga. Alcuni passeggeri hanno provato a fermarlo mentre altri hanno lanciato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

Per i passeggeri, dopo essere stati ascoltati dagli inquirenti, è stato fornito un mezzo sostitutivo per raggiungere le varie destinazioni.

Immediato l’arrivo del 118 e del Carabinieri del Nucleo di Benevento. L’autista è stato medicato sul posto e poi trasportato all’ospedlae Gaetano Rummo in condizioni mediamente gravi.

I Carabinieri hanno ora avviato una indagine per capire cosa sia accaduto e soprattutto prendere l’aggressore, non identificato dai passeggeri in quanto il volto coperto da passamontagna.