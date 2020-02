Peter Pellegrini, ricoverato per febbre e infezione alle vie respiratorie: paura per il Premier slovacco

Peter Pellegrini, ricoverato per febbre e infezione alle vie respiratorie: paura per...

Il Premier della Slovacchia Peter Pellegrini è stato ricoverato urgentemente per febbre e infezione alle vie respiratorie. Paura a Bruxelles.

Peter Pellegrini è il Premier slovacco che è stato ricoverato urgentemente per una infezione alle vie respiratorie e febbre.

Le condizioni del Premier Slovacco

Sono ore di tensione anche in Slovacchia dopo la notizia che il Premier è stato ricoverato urgentemente per una infezione alle vie respiratorie e febbre. Di questi tempi purtroppo il pensiero va solo in una unica direzione.

Come evidenzia anche il Messaggero, la notizia è stata data dal suo ufficio e tutti gli impegni sono stati cancellati. Accade solo ad una settimana dalle elezioni parlamentari.

In un post di Facebook il Premier evidenza:

“nelle ultime settimane sono stato affetto da una infezione ma ho cercato di continuare a lavorare”

Nella giornata di venerdì si è recato a Bruxelles per la sua partecipazione ai negoziati sul bilancio UE:

“tutto questo ha avuto un impatto negativo e la notte scorsa sono stato ricoverato all’ospedale di bratislava”

Non si pensa che sia stato investito dal virus e i medici stessi hanno confermato che potrà tornare a lavoro nelle prossime settimane.

La svolta a Roma: i due cinesi guariscono dall’infezione

Mentre nel mondo dilaga la paura, a Roma c’è una buona notizia: i due cinesi ricoverati allo Spallanzani e infetti dal virus sono ora fuori pericolo.

I due primi casi che hanno terrorizzato l’Italia sono in via di guarigione. Lui è uscito dalla terapia intensiva mentre lei non respira ancora in autonomia. Tutto questo dopo 24 giorni di ricovero.