Il Premier Giuseppe Conte parla dal Vietnam, dichiarando di non aver sciolto la riserva ma avere le idee chiare su reddito e quota 100

Un messaggio chiaro che arriva direttamente da Hanoi – Vietnam, da parte del premier Giuseppe Conte che si muove per dichiarare cosa ha deciso di quota 100 e reddito di cittadinanza.

La dichiarazione su reddito di cittadinanza e quota 100

Durante la sua permanenza in Vietnam – Hanoi – il premier ha voluto aprire una parentesi per parlare di quello che sta per succedere, dopo quando accaduto ieri in termini di Unione Europea.

Come abbiamo spiegato in questo nostro articolo, il debito italiano ha suscitato non poche problematiche e ora si evidenziano le parti che potrebbero subire qualche modifica:

“il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza non è assolutamente all’ordine del giorno”

Evidenziando che il duro lavoro con Mef risulta essere molto importante, per dei tagli e dei risparmi per alcune somme che superavano un certo limite:

“nessun rinvio, solamente non era stata fissata una data”

Dichiarando che il tutto verrà esaminato durante la prossima settimana.

Manovre e flat tax

Il premier ha inoltre sottolineato che l’Italia non ha alcuna necessità di manovre correttive e il Governo non ha alcuna intenzione di andare avanti con questo ordine:

“emerge come si stia operando con una sorta di autocorrezione naturale”

Un discorso che verrà evidenziato direttamente a Bruxelles, con un obiettivo forte che – sempre secondo le sue parole – si sta raggiungendo come programmato.

Per quanto riguarda la flat tax è necessaria delle progressività, con una riforma fiscale molto più organica: