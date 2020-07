Conte, Recovery Plan entro ottobre per aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10%

“Dobbiamo presentare i progetti per il Recovery Plan entro il 15 ottobre 2020 in modo da poter aspirare alla possibilità di prefinanziamento del 10%”,

è quanto ha annunciato il Premier Giuseppe Conte alla riunione del Ciae, il Comitato interministeriale per gli affari europei.

“Si lavorerà anche ad agosto, abbiamo tempi strettissimi. Non partiamo da zero, abbiamo un piano di rilancio”.

L’esecutivo è pronto ad interloquire con il Parlamento, nella consapevolezza che la responsabilità nell’elaborazione dei progetti e nel perseguire il disegno di politica economica e sociale del Paese spetti al Governo.

Oggi pomeriggio il Ministro Amendola ha già convocato la prima riunione dei tecnici del comitato di valutazione con i delegati dei ministri.

