“Precipitati e morti sulle Alpi Apuane”, dramma per due giovani a Massa Carrara

Tragedia a Massa Carrara sulle Alpi Apuane dove due giovani sono precipitati e morti sul colpo.

Tragedia per due giovani di Massa Carrara

Le notizie in merito sono ancora frammentarie, ma da quello che si evince un ragazzo e una ragazza sarebbero morti a seguito della loro violenta caduta dalla parete vicino al rifiugio del Monte Sella, a Massa Carrara.

Non sono ancora state date informazioni in merito alla loro identità, nazionalità ed età: sul posto il 118 – con l’elisoccorso che è stato contattato non appena accaduto il dramma.

I soccorritori non hanno però potuto fare altro che confermane il decesso. Una tragedia simile a settembre sempre nella stessa zona, dove un turista di 50 anni è morto dopo essere precipitato in provincia di Lucca.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sulla tragedia.

In possibile aggiornamento