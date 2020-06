Precipita da un sentiero, chi era Marika Pagani di 24 anni?

Chi era la giovane Marika Pagani di 24 anni, morta dopo essere precipitata da un sentiero vicino a Sondrio: il suo sorriso ricordato da amici e familiari.

Marika Pagani è morta a soli 24 anni dopo essere precipitata da un sentiero mentre faceva una escursione vicino Sondrio.

Chi era la ragazza precipitata da un sentiero

La giovane ragazza di 24 anni è morta mentre faceva una escursione in montagna vicino a Sondrio. La ragazza non è rientrata a casa e i genitori si sono preoccupati tanto da dare l’allarme al Soccorso Alpino, non riuscendo a mettersi in contatto con lei.

Purtroppo dopo averla cercata hanno trovato il suo corpo privo di vita nella serata di ieri: la giovane sarà sicuramente scivolata durante la sua escursione e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri del soccorso alpino hanno portato il suo corpo all’obitorio al fine di poter svolgere l’autopsia e comprendere la causa della morte. La pista più seguita è quella della caduta accidentale – come evidenzia anche FanPage – magari per una distrazione. Non è da escludere che la giovane possa essersi persa e per la pioggia abbia perso l’equilibrio durante il suo tentativo di tornare a casa.

Marika era diplomata alla scuola alberghiera e attualmente era commessa in un centro commerciale. Il suo grande amore per la montagna la portava spesso a camminare lungo i sentieri ad alta quota. Familiari e amici la ricordano per il suo sorriso, la voglia di vivere e il suo sguardo profondo: la sua perdita è una ferita che non si potrà rimarginare.