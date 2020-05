Dramma nel napoletano, precipita dal balcone di casa: 17enne morta sul colpo

Una tragedia quella accaduta nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano, nel napoletano, dove una ragazza di 17 anni è precipitata dal bacone della sua abitazione. La ragazza è morta sul colpo.

Tragedia a San Giorgio a Cremano

Dramma nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano, paese del napoletano. Una ragazza 17enne è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al settimo piano.

Come evidenzia anche Fanpage, la tragedia è avvenuta in via Pittore, al Parco Belvedere. La ragazza che ha perso la vita sarebbe una 17enne affetta da disabilità.

Stando alle prime informazioni, la caduta sarebbe stata accidentale. Pare che al momento della tragedia, in casa con la vittima ci fosse soltanto la madre, che avrebbe assistito al momento del drammatico incidente.

La donna ha immediatamante allertato i sanitari del 118. La 17enne è stata trasferita in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Troppo gravi i traumi riportati, dopo un volo di oltre 7 metri d’altezza.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di San Giorgio a Cremano, che al momento non escludono alcuna ipotesi, anche se quello della caduta accidentale sembra essere l’ipotesi più plausibile per la morte della 17enne.

Dramma a Ischia: ragazza incinta precipita dal balcone e perde il bambino

Agli inizi del mese scorso ua donna incinta precipitò dal balcone della sua abitazione ad Ischia.

La ragazza cadde dal settimo piano della sua abitazione. Le sue condizioni furono definite subito gravi, ma non è mai stata in pericolo di vita.

Il piccolo che però portava in grembo, di appena 7 settimane, non ce l’ha fatta ed è morto in seguito all’impatto. La giovane è tuttora ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli.