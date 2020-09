Prato, uccide un uomo e ferisce la compagna: fermato un amico della coppia

L’omicidio è avvenuto nella notte in via Firenze. La compagna della vittima è riuscita a scendere in strada e a chiedere aiuto.

Il presunto killer sarebbe un amico della coppia. S’indaga sul movente dell’efferato delitto.

Omicidio a Prato

Si risveglia sotto choc la città di Prato, dove, nella notte, si è registrato un drammatico omicidio in via Firenze.

Mirko Congera, 44 anni, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione. Ferita, ma non in modo grave, la compagna dell’uomo. È stata proprio lei, come riferisce anche Today, che ha lanciato l’allarme.

La donna è riuscita a scendere in strada per chiedere aiuto, urlando il nome dell’omicida. I passanti hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. La compagna della vittima, Daniela Gioitta, è stata soccorsa e trasferita in ospedale, mentre i militari dell’Arma hanno arrestato l’uomo accusato dell’omicidio.

Si tratta di un 43enne italiano, nato in Belgio, amico della coppia. Ancora nessuna ipotesi sul movente del delitto.

Notizia in aggiornamento.