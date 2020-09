Prato, uccide a coltellate la compagna poi si lancia dal ponte sospeso

Omicidio suicidio a Vaiano, in provincia di Prato. Un uomo di 50 anni ha ucciso la compagna, poi si è lanciato dal ponte sul Lima.

Salva la figlia di 2 anni della coppia, che era dai nonni al momento della tragedia.

Omicidio suicidio a Vaiano

Ha ucciso la compagna a coltellate, poi si è tolto la vita. È quanto accaduto a Vaiano, in provincia di Prato. Leonardo Santini, 50 anni, dopo l’omicidio, si è tolto la vita, lanciandosi dal ponte sospeso sul Lima.

Le indagini sono partite nella mattinata di giovedì, quando il cadavere del 50enne è stato trovato ai piedi del monte.

I militari dell’Arma, che si sono recati nella frazione per avvertire i familiari dell’uomo, hanno poi fatto la drammatica scoperta. La compagna di Santini, Claudia Corrieri, 38 anni, è stata trovata morta in casa con diverse ferite d’arma da taglio, un coltello o forse un paio di forbici.

I motivi del gesto

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di appurare quali siano i motivi che possano aver spinto l’uomo a togliersi la vita e ad uccidere la compagna. Come riferisce anche La Repubblica, Santini, da un po’ di tempo era senza lavoro, mentre la compagna lavorava in un centro estetico e come insegnante di pilates.

La coppia aveva una bimba di due anni, che, al momento della tragedia, era a casa dei nonni. Sembra che, ultimamente tra Santini e la Corrieri ci fossero parecchi dissidi, soprattutto di natura economica, visto che la donna era la sola a lavorare.

Intanto, il magistrato ha disposto il sequestro dell’abitazione in provincia di Prato dove la coppia risiedeva. Nei prossimi giorni è atteso l’esame autoptico sul corpo della 38enne, per appurare le reali cause del decesso.

A Vaiano La Briglia, la coppia si era trasferita da un paio d’anni. In serata, i carabinieri hanno rinvenuto un biglietto del 50enne in cui avrebbe definito “tormentata” la relazione con la compagna.