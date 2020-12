Dopo un mese di ricovero, sono tornati a casa, pronti a festeggiare il loro 65° anniversario di matrimonio.

Ivo Landi e Livia Arrighini sono finalmente tornati a casa. La coppia di coniugi di Prato, 93 anni lui, 88 lei, ha vinto la battaglia contro il covid.

Dopo oltre un mese di ricovero in ospedale, ce l’hanno fatta ed hanno sconfitto insieme la malattia, che li aveva colpiti lo scorso novembre.

Dopo essere risultati entrambi negativi al covid, hanno lasciato il centro La Melagrana di Narnali in ambulanza. A salutarli, tutto il personale sanitario, che ha combattuto e sperato insieme a loro.

Ivo e Livia sono quindi rientrati nella loro abitazione, nel quartiere di San Paolo, dove ad aspettarli c’erano i figli Andrea e Marco.

ha raccontato a Fanpage uno dei figli.

“Il babbo non vuole sentire di essere impossibilitato a fare qualcosa, anzi è preoccupato perché ancora non siamo andati a prendere l’olio nuovo e il vino. Sono convinto che la voglia di vivere sia stata la sua arma vincente”

prosegue il racconto del figlio.

Tra i due è Ivo a spronare Livia, perché si riprenda e continui a combattere.

A raccontare la loro tenacia e la loro voglia di vivere anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che lo scorso 10 dicembre aveva pubblicato un tweet raccontando la loro storia

Mano nella mano, uniti per sconfiggere insieme il virus.

Dal centro La Melagrana di Prato la bella storia di Ivo e Livia, coppia di 90enni, ricoverati per #Covid e ora in via di guarigione.

Un grande amore l’uno per l’altro in grado di superare ogni difficoltà. pic.twitter.com/g6ks41F7C5

— Eugenio Giani (@EugenioGiani) December 10, 2020