Povia riceva una multa da 446 euro ma non ha i soldi: la richiesta d’aiuto ai fan

ll cantautore de “I bambini fanno ooh” è tornato su Instagram e questa volta con una richiesta d’aiuto. Pare, infatti, che abbia bisogno di soldi

Non si sapevano notizie di lui da un po’. Capita spesso, ai cantanti che hanno fatto la storia, di non riuscire a farla più, finendo surclassati dai nuovi talenti emergenti e finendo, così, nel dimenticatoio. E, a Giuseppe Povia, è successo esattamente questo.

Povia riceve una multa e chiede aiuto ai fan

E’ la triste verità, ma una canzone entrata nella storia dei migliori testi italiani non è sufficiente a fare la carriera di un artista. Anzi, è quasi impossibile che basti uno scritto ben assordito per garantire ad un cantante “vita eterna” nel panorama musicale.

Questo vale specialmente per il panorama musicale italiano, saturo di testi stereotipati e cattiva musica che, però, in un modo che non riusciamo a spiegarci, funziona.

“Ciao a tutti! Notizia triste.. Mi salutate? 446€ DI MULTA. Se mi comprate il disco, mi aiutate a pagarla. Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino.”

Povia e il passato da cameriere

Ricordiamo che la carriera di Povia non è stata solo costellata di successi per il brano che ha commosso milioni di persone ( “Quando i bambini fanno oh“), ma è stata anche divisa tra cucina e tavoli. Il cantautore non perde occasione, infatti, per ricordare che ha fatto il cameriere e che, il suo disco autoprodotto equivale ad una “mancia”:

“E visto che ho fatto il cameriere, è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi”.

La richiesta di aiuto pubblicata da Povia ha diviso a metà l’opinione del popolo del web. Ma, alle critiche ricevute dagli utenti, l’eterno bambino che ha fatto “oh” ha risposto dal suo profilo Facebook ufficiale con un commento:

“Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia. Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utonti, che vi voglio bene”.

Chi si è realmente affezionato a lui, certamente sarà dispiaciuto di questa notizia. Eppure, c’è ancora chi crede che sia tutta una trovata per raccattare denaro in più e non davvero per necessità. Sarà vero? Povia starebbe davvero mentendo o sarebbe veramente in sincera difficoltà economica?