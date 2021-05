“Povero Leone, una punizione terribile”: piovono critiche alla Ferragni

La figlia di Chiara Ferragni, Baby Vittoria assomiglia sempre più a papà Fedez, ma la mamma non si perde d’animo e come da tradizione in casa Ferragnez, si posta la torta.

E si perché per la gioia di tutti i fans della famiglia Ferragnez, in occasione del suo secondo mese mamma Chiara e papà Fedez hanno preparato una torta rigorosamente rosa per la loro amata Baby Vittoria e le hanno organizzato un mini party, rendendoci tutti partecipi della loro gioia.

Ma cosa ne penserà il fratellino di tutti questi festeggiamenti?

Festa per Baby Vittoria: il suo complimese

La visibilità è tutto e ogni occasione va festeggiata, anche uil secondo mese di vita la giornata speciale quella del 23 maggio, un giorno da protagonista di una mini festa, tenutasi in una splendida location sul lago di Garda, qui la dolce famiglia ha passato il weekend.

I due influencer non hanno resistito e con la loro bimba che cresce a vista d’occhio e diventa giorno dopo giorno più adorabile, non hanno potuto fare a meno di postare foto da condividere con tutti.

La dedica di mamma Chiara che dichiara:

“Vittoria compie due mesi oggi. Siamo così innamorati di te piccola”.

Mentre papà Fedez ha accompagnato uno scatto in cui bacia la figlia mostra nella didascalia il suo orgoglio paterno:

“La nostra Vittoria due mesi con noi”.

Anche critiche sui social

Tuttavia nonostante i tanti commenti entusiasti accompagnati da vari cuoricini, c’è chi ha mostrato maggiore comprensione di mamma e papà per il primogenito.

Fin dal principio Leone è stato considerato come il bambino più social in assoluto, questo per la continua esposizione sul profilo Instagram dei suoi genitori. Leone Lucia è nato il 19 marzo 2018 nella contea di West Hollywood a Los Angeles.

Leone Lucia ha quindi la doppia cittadinanza e come figlio della più importante fashion influencer al mondo, ha già un guardaroba di tutto rispetto.

Forse a Leone non piaceranno tutti questi festeggiamenti, ma con il tempo potrebbe essere grato di non essere l’unico soggetto di tanta attenzione mediatica.