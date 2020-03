Positivo al Coronavirus ‘Sono stato molto male’ la dolorosa testimonianza del ex...

Ex protagonista de l’Isola delle Tentazione ha recentemente rivelato di aver contratto il Coronavirus. La dolorosa testimonianza: ‘Sono stato molto male’

Solo pochi giorni fa, i fan del celebre dating Show di Maria De Filippi, sono rimasti particolarmente turbati dalla testimonianza di Leonardo Greco, ex Tronista attualmente ricoverato per aver contratto il Covid-19.

Poche ore fa invece, anche un altro volto noto del programma nonchè ex tentatore di Temptation Island, ha rivelato al pubblico di essere stato contagiato. Scopriamo di più.

Ex tentatore di Temptation Island, positivo al Covid-19

Si tratta dell’ex corteggiatore della bella tronista partenopea Sara Affi Fella, Alessandro Cannataro.

Passato da grande sportivo, sempre in forma, ha rivelato ai suoi fan di essersi sottoposto di recente al tampone, per il Covid-19, i cui esiti sono stati purtroppo positivi.

L’ex calciatore dell’Inter rivela di essere stato molto male, in proposito. Il messaggio per i fan lascia senza parole.

Alessandro Cannataro: ’24 ore fa ho fatto il tampone…’

L’ex volto noto del dating Show di Maria De Filippi, che come è noto in passato ha fatto parte della formazione dell’Inter, si è dovuto sottoporre al tampone, per stabilire se avesse o meno contratto il Coronavirus.

I risultati del tampone, positivi, ecco quanto dichiarato:

‘Sono stato molto male’

ha rivelato Alessandro Cannataro, destando preoccupazione negli utenti che lo seguono rispetto alle sue condizioni di salute, poi ha aggiunto:

’24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio’

poi il ringraziamento a coloro i quali in queste due settimane gli sono stati vicino:

‘Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa’

ha concluso l’ex calciatore dell’Inter.