Pordenone, si ritrovano al bar per festeggiare la “zona gialla”: 16enne in coma etilico

Pordenone, si ritrovano al bar per festeggiare la “zona gialla”: 16enne in...

Il locale è stato sanzionato per aver servito alcol a clienti minorenni e resterà chiuso per 25 giorni.

Il gruppo di adolescenti si era riunito allo stesso tavolo, per festeggiare il rientro della regione in zona gialla.

Adolescente in coma etilico

Hanno pranzato insieme, poi si sono ritrovati al Bar alla Posta, in centro a Pordenone per festeggiare il ritorno del Friuli Venezia Giulia in zona gialla.

Hanno ordinato e consumato un’intera bottiglia di gin e per uno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Come riferisce anche Il Gazzettino, i fatti risalgono alla scorsa domenica, quando 5 adolescenti, tutti di 16 anni, si sono incontrati nel locale.

Si sono seduti allo stesso tavolo, consumando degli aperitivi, poi hanno ordinato il gin. Al rientro a casa, uno di loro è svenuto.

Una dottoressa di passaggio lo ha soccorso ed il 16enne è stato trasferito al vicino nosocomio, l’Ospedale Civile, dove è stato trattenuto per 24 ore sotto osservazione.

Locale chiuso e sanzionato

Il titolare del locale in cui i ragazzi si sono ritrovati è stato sanzionato, con una multa da 400 euro ed è stato chiuso per 25 giorni.

Al gestore viene contestata non solo la violazione delle norme anti-covid, ma anche l’aver servito alcol ai minorenni.

L’adolescente che è finito in coma etilico è tornato a casa dopo essere rimasto in osservazione per un giorno all’Ospedale Civile di Pordenone.